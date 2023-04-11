Başsavcılıktan Orkun Doğuş Dülgeroğlu açıklaması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Orkun Doğuş Dülgeroğlu adlı şahsın yurt dışında yaşayan firari FETÖ/PDY mensubu Cevheri Güven ile sosyal medyada Vartolu olarak tanınan ve hakkında çok sayıda yakalama emri bulunan Veysi Özer’le, gerçeğe aykırı dijital veri alışverişi yaptığına ve örgüt mensupları ile irtibat halinde ürettiği içeriklerle sosyal medyada kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mensupları hakkında suç içerikli asılsız ithamlar yaydığına ilişkin ihbarlar alınması üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Soruşturma kapsamında Orkun Doğuş Dülgeroğlu gözaltına alındı. Şüpheli Dülgeroğlu’nun evinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. (DHA)