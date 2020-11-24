Baştan sona yenilenen Yaris yola çıktı

İSTANBUL (AA) – Toyota, tamamen yenilenen dördüncü nesil Yaris’i Türkiye pazarında satışa sundu.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, eğlenceli sürüşü, pratik kullanımı ve sportif tarzıyla segmentine dinamizm getirecek yeni Yaris benzinli 209 bin 100 liradan, Yaris Hybrid ise 299 bin 200 liradan başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı.

1999 yılında ilk nesli tanıtıldığından bu yana yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan Yaris, dördüncü nesliyle birçok ilke imza atıyor.

Toyota’nın TNGA platformu üzerine yapılan Yeni Yaris, tasarım dili, sürüş dinamikleri, teknolojisi ve güvenlik özellikleriyle ses getirmeye hazırlanıyor.

– "Yeni Yaris ile hibrit ürün gamı tamamen yenilendi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, özellikle B segmentinin Avrupa başta olmak üzere Türkiye’de de hızla artan bir satış grafiği çizdiğini belirterek, şunları kaydetti:

”Baştan sona en küçük parçası dahi yenilenen Yaris ile birlikte bu segmentte iddiamızı yine çok güçlü bir şekilde ortaya koyacağız. Bu sınıfta tasarımı, donanımı, teknolojisi, sürüş keyfi ve güvenlik özellikleriyle öne çıkacak olan Yeni Yaris, Toyota’nın itici gücü olacaktır. Tamamen yenilenen Yaris’in benzinli ve hibrit versiyonuyla daha düşük yakıt tüketimi ve emisyon değerlerine ulaşıldı. Dördüncü nesil hibrit motora sahip Yeni Yaris, şehir içinde daha fazla elektrikli sürüş olanağı sunarken, bir önceki modele göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağlıyor. Bunun yanında ayrıca Yeni Yaris Hybrid ile birlikte tüm hibrit ürün gamımız da tamamen yenilenmiş oldu. Bu verimlilik çok yüksek rekabetin bulunduğu bu sınıfta hem markamıza hem de Yeni Yaris’i tercih eden kullanıcılara büyük avantaj sağlayacaktır.”

Türkiye’de bugüne kadar yaklaşık 64 bin adetlik Yaris satışı gerçekleştirdiklerini bildiren Bozkurt, “2020 yılı için 400 adetlik Yeni Yaris satış hedefimiz bulunuyor. 2021 yılında ise benzinli ve hibrit olmak üzere 2.100 adetlik Yeni Yaris satışı gerçekleştirmeyi öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

– Bir önceki modele göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi

Verilen bilgiye göre, ilk nesil Yaris ile Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülü alan Toyota, ikinci nesil Yaris ile segmentinde Euro NCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız alan ilk model unvanını kazandı.

Üçüncü nesil Yaris ise, segmentinde kullanılan ilk hibrit motoru ile öne çıktı. Dördüncü nesil Yaris de segmentinde ilk ön orta hava yastıkları ve Kavşakta Çarpışma Önleyici Sistem ile sınıfının en iyi güvenliğini sunuyor.

Güvenlikten ödün vermeyen Yeni Yaris, AUTOBEST Ödülleri’nde takdir görürken, yüksek güvenlik teknolojileriyle SAFETYBEST 2020 ödülünü kazandı.

Yoğun şehir içi yollarda çevik bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlanan Yaris, aynı zamanda içeride geniş, konforlu ve yüksek kaliteye sahip bir kabin sunuyor. Bağlantı teknolojileriyle ve yüksek donanım seviyeleriyle birlikte kullanıcıların beklentilerini aşmayı başarıyor.

Toyota’nın TNGA platformu üzerine yapılan Yeni Yaris, bu sayede daha iyi dinamiklere, daha alçak ağırlık merkezine ve daha iyi gövde dayanımına sahip oldu. Söz konusu platformu sayesinde Yaris, bir önceki modeline göre yüzde 37 daha sert bir şasiye ve 12 mm daha düşük ağırlık merkezine sahip oldu.

Toyota, Yaris modelini dördüncü nesil hibrit güç ünitesiyle buluşturdu ve bu sayede daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyonlar elde edildi. Aynı zamanda Toyota Yaris Hybrid, elektrikli motoruyla daha uzun mesafeler ve daha yüksek maksimum hızlar sunuyor.

Yeni Toyota Yaris’in kabini, dış tasarımdaki dinamik tarzı içeride de sportif bir yaşam alanıyla buluşturacak şekilde tasarlandı. Daha geniş ve daha rahat koltuklar, yumuşak dokuya sahip malzemeler, mavi ambiyans aydınlatması, birbirine uyumlu çizgileri ve teknolojileri Yeni Yaris’in çekiciliğini artırıyor.

Yeni Toyota Yaris, 1.5 litre hibrit ve 1.5 litre benzinli motor seçenekleriyle satışa sunuldu. Dördüncü nesil Toyota Hybrid teknolojisi, hafif ve daha verimli olmasıyla Yaris’in her açıdan daha yüksek performans vermesini sağlıyor.

Toyota Yaris’in sahip olduğu 1.5 Hybrid Dynamic Force sistemi, daha fazla güç, şehir içinde toplam sürüşe göre daha fazla elektrikli sürüşü ve bir önceki modele göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağlıyor.