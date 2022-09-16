‘Bataklık’ davası sanıklarının tahliyesine itiraz reddedildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik yürüttüğü ‘Bataklık’ soruşturmasına ilişkin 73 sanığın yargılandığı davada tahliyelerine karar verilen, aralarında örgüt yöneticileri Nejat Daş ve Çetin Gören’in de bulunduğu 8 sanığın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi.

Ankara’da 30 Haziran 2020’de başlatılan operasyonla, 9 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen, örgüt liderleri Nejat Daş ve Çetin Gören ile birlikte 113 kişi gözaltına alındı. Örgüt liderlerinin de aralarından bulunduğu 26 sanık, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, Nejat Daş ve Çetin Gönen örgüt lideri, 5 kişi örgüt yöneticisi, 53 kişi örgüt üyesi ve 13 kişi ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım eden pozisyonda yer aldı. Toplam 73 sanık hakkında Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın önceki celselerinde tutuklu sanıklardan 18’i tahliye edildi.

Tutuklu kalan 8 sanık Çetin Gören, Nejat Daş, Cemal Deniz Şahan, Faruk İşcan, Handan Kaymaz, Kevork Durna, Murat Budanlıoğlu ve Zülfü Menga da geçen hafta görülen son celsede tahliye edildi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz ederek sanıkların yeniden tutuklanmasını istedi. Talebi yerinde görmeyen mahkeme, nihai kararı vermesi için itiraz dilekçesi ve dava dosyasını Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Mahkeme de ‘sanıklara isnat edilen suçlama’, ‘tutuklulukta geçen süre’ ve ‘delillerin büyük ölçüde toplanmış olduğu’ gerekçesiyle savcılığın yeniden tutuklama talebini reddetti. (DHA)

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