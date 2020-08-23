Batı Afrika bloğu Mali'deki askeri cuntayla bazı konularda uzlaştı

DAKAR (AA) – Mali'de askeri cuntanın, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı devirmesinin ardından Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) bölgeye giden heyet, askeri cuntayla bazı konu başlıklarında uzlaşma sağladı.

Savunma Bakanlığında gün boyu süren görüşmelerin ardından ECOWAS heyeti ve askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyinden (CNSP) kısa bir açıklama geldi.

ECOWAS heyetinin önderliğini yapan eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, bazı konu başlıklarında uzlaşı sağladıklarını ancak bazılarının da görüşüleceğini söyledi.

CNSP sözcüsü İsmael Wague ise görüşmelerin pazartesi günü de devam edeceğini dile getirdi.

Anlaşmaya varılan konuların neler olduğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

– Geçiş sürecine ilişkin detaylar merak ediliyor

Batı Afrikalı liderlerle cunta rejiminin, geçiş dönemi ve Keita'nın durumuna ilişkin nasıl bir anlaşmaya vardığı hala merak konusu.

Askeri cunta, sivil ve siyasi bir geçiş için söz verse de sürecin tamamen askerler tarafından yönetilmesinden endişe ediliyor.

Muhalefet platformu M5 RFP'nin geçiş sürecinde nasıl bir rol oynayacağı ve Keita destekçilerinin de sürecin içinde yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

– Keita sürgüne gönderilebilir iddiası

Bamako'ya cumartesi günü gelen heyet, darbenin komuta edildiği Kati'deki askeri kışlada Keita, Başbakan Boubou Cisse ve alıkonan diğer yetkilileri ziyaret etmişti.

Ziyaret sonrası heyet lideri Jonathan, Keita'nın durumun gayet iyi olduğunu söylemişti.

Afrika basınında çıkan haberlerde ise bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 75 yaşındaki devrik liderin Senegal'e ya da Birleşik Arap Emirlikleri'ne sürgüne gönderilebileceği iddia edildi.

– ECOWAS'tan sert yaptırım

Mali'de muhalefet ile Keita arasında derinleşen krizde arabuluculuk girişimlerinde bulunan ECOWAS, bölgeye birkaç kez heyet göndermiş ancak görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Muhalefet platformu M5 RFP, mayıstan bu yana Keita'nın istifasında diretirken, ECOWAS ise asla böyle bir seçeneğin olmadığını bildirmişti.

ECOWAS, Keita'nın darbeciler tarafından istifa ettirilmesinin ardından Mali ile 15 üye ülkenin kara ve hava sınırlarının kapatıldığını, ekonomik ve ticari ilişkilerin durdurulduğunu açıklamıştı.

Bu karar M5 RFP tarafından sertçe eleştirilmiş, ECOWAS'ın halklara yaptırım uygulayamayacağı belirtilmişti.

Muhalifler, Keita'nın ECOWAS yüzünden istifa etmediğini iddia ederek, topluluğu ülkedeki krizi daha da derinleştirmekle suçlamıştı.

– Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.