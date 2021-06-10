Batı Afrika bloku, Mali'de Cezayir anlaşmasının sürdürülmesini istiyor

DAKAR (AA) – Mali'de 24 Mayıs'taki askeri darbenin ardından ülkeye ara bulucu heyeti gönderen Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) ile 2015'te Cezayir'de imzalanan barış anlaşmasına saygı duyulmasını talep etti.

ECOWAS adına ara buluculuk faaliyeti yürütmek üzere beraberindeki heyetle Mali'ye giden eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan'ın temaslarını tamamlamasının ardından görüşmelere ilişkin ECOWAS tarafından yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Jonathan'ın, geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Assimi Goita ve Başbakan Choguel Maiga ile bir araya geldiği belirtilerek, Goita'nn 30 Mayıs'taki olağanüstü ECOWAS zirvesinde belirtilen taleplere uymasından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Geçiş sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için ulusal ve uluslararası desteğin önemli olduğu vurgulanan açıklamada, bu kapsamda Mali devletiyle CMA arasında 2015'te Cezayir'de imzalanan barış anlaşmasının hükümlerine saygı duyulması gerektiği ortaya kondu.

– "Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması"

Mali'nin kuzeyindeki Timbuktu, Gao ve Kidal gibi şehirleri kapsayan ve Tuareglerin "Azavad" adını verdiği bölgedeki şiddet olaylarını sonlandırmak için Cezayir'in ara buluculuğunda 2015'te Tuareglerden oluşan ayrılıkçı Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin (MNLA) de içinde yer aldığı CMA ile "Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması" imzalanmıştı.

Anlaşmanın üzerinden 5 yılı aşkın bir süre geçse de ülkenin kuzeyinde hala terör örgütü El Kaide ve DEAŞ'a bağlı grupların etkileri ve çatışmaları devam ediyor.

Fransa'nın Mali'nin de yer aldığı Sahel bölgesinde yürüttüğü Barkhane Operasyonunu sonlandıracağını açıklamasının ise bölgeye etkileri merak ediliyor.

Kuzeydeki silahlı gruplar, Mali hükümetiyle masaya oturabilmek için Fransa da dahil yabancı askeri operasyonların sonlandırılması şartı koşuyor.

Buna karşın Mali devletinin ise güvenliği sağlayabilmek için Birleşmiş Milletler Barış Gücünün bölgedeki varlığının devam etmesini istediği biliniyor.

– 9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Goita, 24 Mayıs'ta yapılan kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Ndaw ve Ouane, 27 Mayıs'a kadar bir önceki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın da tutulduğu Kati kışlasında alıkonulmuştu.

Goita, 7 Haziran'da düzenlenen resmi törenle yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlamıştı.

Başbakan olarak, 18 Ağustos 2020'deki darbeyle devrilen Keita'nın istifası için eylemler yapan M5-RFP isimli muhalefet platformunun öne çıkan isimlerinden Chogeul Maiga'nın atanması, sivil başbakan konusunda ısrar eden ECOWAS tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

Gana'da 19 Haziran'da tekrar bir araya gelecek ECOWAS'ın diğer talepleri arasında ev hapsinde tutulan eski Cumhurbaşkanı Ndaw ve Başbakan Ouane'nin serbest bırakılması yer alıyor.