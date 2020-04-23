Batı Afrika Devletleri, Gine Bissau Cumhurbaşkanını 4 ay sonra tanıdı

DAKAR (AA) – Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoko Embalo'nun cumhurbaşkanı seçimini kazandığını yaklaşık 4 ay sonra kabul etti.

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, Gine Bissau'da Ulusal Seçim Komisyonunun (CNE) 29 Aralık 2019'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarına ilişkin açıklamalarına yapılan itirazların halen endişe konusu olduğu kaydedildi.

Ülkedeki siyasi durumun da göz önüne alınarak seçimi Embalo'nun kazandığının tanınması kararı alındığı belirtilen açıklamada, ECOWAS liderlerinin Embalo'ya yeni hükümet ve başbakanı ataması için 22 Mayıs'a kadar süre tanıdığı bildirildi.

Açıklamada, ECOWAS'ın ülkenin istikrarının sağlanması için 6 ayda referandumla halk oyuna sunulacak yeni bir anayasa reformu girişiminin şart olduğu vurgulandı.

– Oylar 4 kez sayılmıştı

CNE ilk olarak 1 Ocak'ta açıkladığı sonuçlarda, muhalefetin adayı Embalo'nun oyların yüzde 53,55'ini alarak seçimi kazandığını duyurmuştu.

İktidarın adayı Domingos Simoes Pereira, seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve sürece ECOWAS'ın da dahil olmasıyla oylar 4 kez sayılmıştı.

CNE, son sayımda da Embalo'nun galibiyetini teyit etse de Yüksek Mahkeme, sonuçları kesinleştirmemişti.

Embalo, 27 Şubat Perşembe başkent Bissau'da bir otelin salonunda, Meclis Başkanvekili Nuno Gomes Nabiam, selefi Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz ve devlet kademesinden çok sayıda kişinin hazır bulunduğu törende yemin etmişti.

Törende, Gine Bissau ordusu tarafından korunmuştu.