Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok (All Quiet on the Western Front) – Efe Teksoy Yazdı

14 DALDA BAFTA ADAYI “BATI CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK (ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT)”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; savaş, tarih ve dram türündeki “ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT” adlı filmi, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

EPİK BİR SAVAŞ KARŞITI

Erich Maria Remarque‘ın aynı adlı klasik romanından uyarlanan Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, 95. Akademi Ödülleri’nde 9 dalda Oscar adaylığı ve 76. BAFTA Ödülleri’ne 14 dalda adaylığıyla yılın öne çıkan yapımlarının başında geliyor. 2011 yılında The King’s Speech filminin 11 BAFTA adaylığı rekorunu geçen film, 80. Altın Küre Ödülleri’ne de Yabancı Dilde En İyi Film dalında aday oldu. Lewis Milestone‘un 1930 versiyonu ve Delbert Mann‘ın 1979 uyarlamasından sonra bu defa Edward Berger’in yönettiği aynı hikayenin üçüncü yorumu olan bu yapım, Netflix tarihindeki bugüne kadar ki en pahalı Alman filmi. Yazar Erich Maria Remarque‘ın kitabı, I. Dünya Savaşı‘nda bir Alman askeri olarak kendi deneyimlerinden esinlenmiştir. Savaştaki dehşeti ve askerlerin savaş sırasında ve hatta sonrasında baş ettikleri zorlukları gerçekçi bir şekilde tasvir etmesiyle öne çıkar. Klasik dünya edebiyatının dev kalemi Victor Hugo başyapıtı Sefiller‘de, ‘’Waterloo Savaşını’’ tanrının gözünden betimler. Edebiyatta Gerçekçilik yani Realizm akımının öncüsü Stendhal, Parma Manastırı adlı destansı eserinde hikayeyi savaşın içinde yer alan ve neler olduğunu anlamayan Fabrizio Del Dongo adlı karakterin bakış açısından anlatır. Olağanüstü görsel atmosferi ve büyüleyici sinematografisiyle izleyicinin başını döndüren bu filmde de, yönetmenin gerilimi kat be kat arttırmak için olayı tüm çıplaklığıyla savaşın tam kalbinden izleyiciye yansıttığını görüyoruz. Savaşın Almanya cephesinden aktarıldığı filmde, özellikle edebiyattaki anlatım ustalarının büyüleyici bakış açılarının harmanlandığı ve keskin gözlem güçlerinin etkileri görülüyor. Ayrıca yönetmen savaşın sebep olduğu yaşam boyu sürecek travmaları, harp içerisinde yer almak zorunda kalan askerlerin gözünden seyirciye sunuyor ve bunu adeta izleyiciye an be an yaşatıyor. Yaşamı savaş ortamlarında ve askeri akademilerde geçen Napolyon döneminin en önemli askerî teorisyenlerinden Prusyalı General Carl Von Calusewitz, savaş stratejisi üzerine fikirleri ve çalışmaları; Karl Marx, Mao Zedong ve Helmuth Karl Bernhard von Moltke gibi farklı siyasal ve sosyal görüşlerdeki isimler tarafından benimsenmiştir. Savaşı hem iç dinamikleri hem de bir politika aracı olarak anlamak için Batı tarihindeki en önemli girişim olarak gösterilen ’’Savaş Üzerine’’ adlı klasik yapıtında, aslında savaşın özünde ritüelleşmiş bir ikili mücadele olduğunu ve başka araçlarla yapılan bir politika olduğunu vurgular. Araç olarak kast ettiği şey aslında siyasi zemindir. Filmde de tıpkı Calusewitz’in bahsettiği gibi; aslında erlerin yaşamlarını tehlikeye atan sadece birer piyon olduğu, asıl savaşın ülkeler arasında gerçekleştiği (özellikle delegeler arasındaki antlaşma sahnelerinde) gösteriliyor.

FİLMİN KONUSU

17 yaşındaki Paul Bäumer, büyük bir hevesle 1. Dünya Savaşı‘nda Batı Cephesi‘ne katılır. Ancak savaşın dehşeti ve siperlerdeki hayatın korkunç gerçekliği yüzüne çarpınca, baştaki hevesi çok geçmeden yıkılır.

Oyuncu kadrosunda; Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer, Moritz Klaus, Adrian Grünewald, Edin Hasanovic, Thibault de Montalembert, Devid Striesow, Andreas Döhler ve Daniel Brühl yer alıyor.

KAMERA ARKASI

-Savaş sahnesinin filme alındığı büyük alan, Prag‘ın kuzeyindeki bir hava sahasıydı ve 10 futbol sahası büyüklüğündeki bu yer devasa bir çamur alanıydı.

-Buradaki siperlerden biri, 1 kilometre ve 600 metre genişliğinde bir alanı kaplıyordu.

-İlk oyunculuk denemesi olan filmin başrol oyuncusu Felix Kammerer, rolüne uyum sağlamak için 10 kiloluk bir yelek giymek zorunda kaldı ve onunla aylarca her gün 10 km koştu.

-Oyuncu kadrosunun çatışmalar ve çekim sahneleri konusunda eğitilmesi işini, ünlü dublör koordinatörü ve oyuncu Marek Svitek üstlendi.

GARP CEPHESİNDE YENİ BİR ŞEY YOK

Çekimleri; Almanya, Belçika ve Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleşen All Quiet on the Western Front; tarih, dram ve savaş türü severlerin soluksuz izleyeceği destansı bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY