Batı Karadeniz Bölgesi BAKKA destekleriyle kalkınıyor

ZONGULDAK (AA) – GÖKHAN YILMAZ – Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen Zonguldak, Bartın ve Karabük'e yönelik mali, teknik ve güdümlü proje destekleriyle bölgenin kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

AA muhabirinin BAKKA'dan aldığı bilgiye göre, Ajans tarafından Bartın'a özel turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik mali destek programına 5 milyon lira kaynak ayrıldı.

Zonguldak, Karabük ve Bartın'ı kapsayan sanayi ve çevre altyapısı mali destek programında ise 17 projenin tamamının desteklendiği 20 milyon lira kaynağı kullanabilme imkanı sunuluyor.

Kovid-19 sürecine rağmen bu yıl içinde 25 milyon lira sadece mali destek programları kapsamında sözleşmeye bağlandı.

Daha önce çalışmalarına başlanan 3 güdümlü projeden biri olan Zonguldak'taki Üzülmez Kültür Vadisi projesine 10 milyon lira kaynak ayrıldı ve projenin uygulanmasına başlandı.

– Kamp-karavan ve bisiklet rotaları çıkarılacak

Turizm açısından birçok alternatifi barındıran bölgede, pandemi sürecinde insanların doğaya yönelmesi dolayısıyla kamp-karavan turizmiyle ilgili çalışmalar yürütülüyor.

Kuzey Anadolu ve Doğu Marmara kalkınma ajanslarının da sürece dahil olduğu hat üzerinde kamp-karavan ve bisiklet rotaları çıkarılacak.

Oryantiringle ilgili haritalandırma çalışmalarının yapıldığı bölgede, bu yıl içinde de benzer haritalandırma çalışmaları için süreç başlatıldı.

Bölgenin bu haritalarla ulusal veya uluslararası oryantiring yarışmalarına ev sahipliği yaparak ön plana çıkması öngörülüyor.

Köklü bir endüstri mirasına sahip bölgeyi turizme kazandırma hedefi doğrultusunda "bacalı turizm" olarak nitelendirilen endüstriyel miras çalışmalarından bölgeye önemli kaynak aktarılacak. Üzülmez Kültür Vadisi projesinin buna önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Karabük'te ise teknoloji geliştirme bölgesi kurulmasına yönelik güdümlü proje yürütülüyor.

Engellilere yönelik çalışmaların yürütüleceği Bartın'da, bütün yıl bu kesime hizmet verebilecek bir tesisin kurulması hedefleniyor. Bartın Üniversitesinin başvuru sahibi olduğu projenin tutarı yaklaşık 2,5 milyon lira.

Öte yandan, marka tescili bulunan "Siber Vatan" projesi kapsamında siber güvenlik için yetişmiş elemana ihtiyaç olduğunda bunu sağlayabilecek mekanizma kurulurken, üniversite öğrencilerine yönelik eğitim çalışmaları da devam ediyor.

Yurt içi ve dışında istihdam için talepler alınırken, bu kişileri yurt dışına göndermek yerine "Burada şirket kurun, şube açın, bu arkadaşlarımızı burada istihdam edin." prensibi benimseniyor.

BAKKA, pandemi sürecinin olumsuz etkilerine rağmen Zonguldak, Bartın ve Karabük'teki projelere 25 milyon lira destek sağladı. Paydaşlar nezdinde kullanılacak eş finansmanlarla birlikte bu rakam 37 milyon 141 bin lirayı buluyor.