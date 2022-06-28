Batı Karadeniz’de sel ağır hasar bıraktı

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Güneyköy köyünde, selde 2 katlı bir bina yıkıldı, 3 katlı bina yan yattı. Değirmenyanı köyünde ise köprü çöktü, elektrik direkleri devrildi. Bartın’da ırmağın yükselmesiyle 135 ev ve iş yerini su bastı. Zonguldak’ta ise köprüler zarar gördü.

Yoğun sağanaktan dolayı dün ilçe merkezinde olumsuzluklar yaşanan Yenice’de sular duruldu. Gece boyu süren çalışmalar neticesinde yollarda durum normale döndü. Yalnızca yıkılma tehlikesi bulunan İncedere Köprüsü’nden geçişe hala izin verilmezken bu bölgedeki çalışmalar sürüyor. Geceden bu yana etkisini kaybeden sağanağın gün içinde tekrar kendini göstermesi bekleniyor.

Suların çekilmesi sonrasındaki durum dron ile havadan da görüntülendi. Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık’ın da bugün Yenice’ye gelmesi bekleniyor.

“TEKRAR KIRMIZI ALARM UYARISI VAR”

Dere taşması neticesinde sular altında kalan ilçede berber dükkanı işleten Tevfik Mısırlı, “Şuanda ekipler tüm hızıyla çalışıyor. Herkesten Allahtan razı osun. Meteorolojinin de tekrardan kırmızı alarm uyarısı var. İnşallah bir daha yaşamayız.

Şu anda alt tarafta kalan esnaf abiler ve kardeşlerimizin dükkanı var sular altında kalan birde marketlerin depolarında sıkıntılar var. Benim dükkanımda bir şey yok çok şükür ama bu toplumsal bir olay olduğu için Allah herkesin yardımcısı olsun” dedi.

SEL BARTIN’I DA VURDU

Bartın’da 5 gündür etkili olan sağanakta, metrekareye son 24 saatte 80 kilogram yağış düştü. Kozcağız, Hasankadı ve Kumluca beldelerinden gelen ırmakla Ulus ilçesi ile Arıt bölgesinden gelen ırmak, dün akşam taşmaya başladı. Yalı mevkisi ve Kemerköprü Meydanı ile kentin birçok mahallesindeki ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı. Sular Kemerköprü, Orduyeri ve Asma köprülerini aştı. Kent genelinde oluşan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri, Zonguldak-Karabük ve Kastamonu yollarından gelen sürücüleri, alternatif yollara sevk etti.

BAŞKAN AKIN: 1998’DEN BU YANA İLK KEZ TAŞTI

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Yaklaşık 5 gündür Bartın’da aralıksız yağan yağmur sonunda çok sayıda su taşkını yaşadık. Dünkü yağışın sonrasında Bartın kent merkezinden geçen ve 3 ayrı kolu olan Bartın Irmağı 1998 yılından bu yana ilk kez taştı. O yıllarda yaşanan sel afetinin sonrasında Bartın’da yapılan 3 baraj sayesinde büyük bir felaketten kurtulduk, diyebiliriz. Bartın Irmağı dün akşam saatlerinden itibaren yaklaşık 8 metre yükseldi. Birçok mahallede ev ve iş yerinin alt katını su bastı. Yalı mevkisi ve Kemerköprü meydanından akan Bartın Irmağı’nın etrafından bütün iş yerleri sular altında kaldı. Şu anda 135 ev iş yerine su girdi. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz ve bütün ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

GÜMELİ’DE KÖPRÜ HASAR GÖRDÜ

Aydınyayla Geçmişaltı ile Gümeli arasındaki geçen grup yolun 5 Km arasındaki şiddetli yağışın ardından yer yer heyelan meydana geldiğinden yollarda büyük zarar gördü. Alaplı’nın onlarca Köyü birbirini bağlayan Çatak Köprüsü sel sularına dayanamayarak büyük hasar meydana geldi.

Çatak Köprüsünün hasar sebebiyle 10’larca köye ulaşımın sağlanamadığı belirtildi. Alaplı’nın Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydım “Gümeli’nin Bacaklıyayla yolunda büyük göçmeler var, daha ilerisini bilemiyoruz, Aydınyayla ile Gümeli arasındaki 5 Km grup yolu ciddi olarak zarar gördü. Çok sayıda ev dere yataklarında bulunan evlere su bastı. Bu bölge afet ilan edilmesini istiyoruz” diye konuştu. (İHA-DHA)

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