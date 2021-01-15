Batı Sahra sorununun çözümü için 40 ülkeden özerklik önerisine destek

RABAT (AA) – Fas ve ABD'nin Batı Sahra sorununun çözümüne yönelik düzenlediği konferansta 40 ülke Rabat yönetiminin egemenliği altında "özerklik" önerisine desteğini açıkladı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve ABD Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenker başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda 40 ülkeden 27'si bakanlık düzeyinde temsil edildi.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamaya göre, katılımcılar bu bölgesel çekişmenin adil ve kalıcı çözümü için Fas'ın özerklik girişimine destek verdiklerini belirtti.

Toplantıya katılan ülkeler arasında Fransa, Kuveyt, Mısır, Ürdün, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Gabon da bulundu.

– Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.