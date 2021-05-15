Batı Şeria'da Nekbe'nin 73'üncü yılı nedeniyle gösteriler yapıldı

RAMALLAH (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73'üncü yılı nedeniyle gösteriler düzenlendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde toplanan eylemciler, ellerinde Filistin bayrakları ile "Dönüş hakkı" yazılı dövizler taşıdı.

Maket anahtarlar da taşıyan göstericiler, İsrail tarafından 1948'de zorla evlerinden ve topraklarından çıkarılan Filistinlilerin dönüş hakkına vurgu yaptı.

Nekbe'nin 73'üncü yılı nedeniyle çeşitli bölgelerde camilerden hoparlörlerle 73 saniye boyunca sirenler çaldı.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.