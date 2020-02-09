‘Batı Şeria’nın ilhakı İsrail seçimlerinin sonrasına kalsın’ diyen ABD elçisi: Yoksa Trump’ın desteğini kaybedersiniz

ABD’nin İsrail’in Batı Şeria’yı resmen ilhakını içeren ‘Yüzyılın Anlaşması’ gereği Batı Şeria’dan bazı parçaları kendi topraklarına katmak üzere harita çalışmalarına başladıklarını açıklayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya Trump yönetiminden fren geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistin’i tüm süreçten dışlayarak Netanyahu ile hazırlayıp açıkladığı ‘Yüzyılın Anlaşması’ sonrası İsrail’in Batı Şeria’yı resmen ilhak çalışmaları hız kazanırken, ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ‘süreç tamamlanmadan tek taraflı hareket edilirse ilhak için ABD’nin desteğinin kaybedilebileceği’ uyarısını yaptı.

Oysa Friedman, daha önce “İsrail’in ilhak için beklemesine gerek yok” demişti.

Bugün Twitter hesabından İsrail ile ABD’nin ortaklaşa kuracağı komisyonun haritalandırma süreci tamamlanmadan ilhak yapılmaması uyarısında bulunan Friedman, “Komisyonun çalışmaları bitmeden önce yapılacak herhangi bir tek taraflı işlem, planı ve ABD’nin ilhakı tanıması ihtimalini tehlikeye atar” dedi.

ABD Büyükelçisi daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada komisyonun haritalandırma sürecinin İsrail’deki 2 Mart seçimlerinden önce tamamlanmasının beklenmediğini söyledi.

Trump ile Netanyahu’nun 28 Ocak’ta Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında açıkladığı ‘Yüzyılın Anlaşması’, Batı Şeria’da İsrial kontrolü altındaki Yahudi yerleşim yerlerinin ve zaten İsrail’in askeri işgali altındaki Ürdün Vadisi’nin ilhakını içeriyor.

Trump’ın sunumunun ardından Friedman, “İsrail’in ilhak için beklemesine gerek yok” demişti.

2 Şubat’taki kabine toplantısında Ürdün Vadisi ve Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını oylamaya sunacağını açıklayan Netanyahu, bugünkü toplantıda “Aslolan ABD’nin tanımasıdır ve biz bunu tehlikeye atmak istemeyiz” dedi.

Seçim nedeniyle acil ilhak taleplerinin baskısı altındaki İsrail lideri, dünkü mitingde de “1967’den beri bekliyoruz ve bazıları birkaç hafta daha bekleyeceğiz diye gürültü koparıyor” diye konuştu.

Planının mimarlarından Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ise Washington ile Tel Aviv’in ABD’nin haritalar üzerinde çalışacak teknik bir ekip kurulması konusunda anlaştığını, bu sürecin 2-3 ay sürebileceğini kaydetmişti.