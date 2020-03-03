“Batının vicdansızlığıyla açıklanamayacak bir mülteci tablosu var” – 18 Dakika (3 Mart 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, idlib sorununun nedenleri, mülteci politikasındaki yanlışlar ve iktidarın rolü, Türkiye’nin dış politikadaki yalnızlığının sebebini anlattı. “savaşa hayır” yasağı ve hayat biçimine müdahale de 18 dakikada sorgulanan uygulamalar arasındaydı. Tele1'e destek olmak için:

https://www.tele1.com.tr/destek Ayrıca Youtube üzerinden bize destek olabilirsiniz:

www.youtube.com/tele1comtr/join Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:

https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:

http://www.tele1.com.tr

Tweets by tele1comtr

http://www.instagram.com/tvtele1

http://www.facebook.com/tele1comtr