“Batmaktan korkmayacaksın, doğmaktan yılmayacaksın” – Ekokritik (24 Aralık 2019)

Vergilere trafik cezalarına zamlar yağarken, işçiye emekliye yapılan zamlar yeterli olacak mı?
2020’den kalanlar, 2020’den beklentiler..
Enflasyon rakamları, faizler, kur beklentileri.. Namık Koçak soruyor, Murat Muratoğlu yanıtlıyor! Tele1'e destek olmak için:
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