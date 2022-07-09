Batman’da 7 aile arasında kavga: 5’i ağır 54 yaralı

Batman’da aralarında husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 5’i ağır 54 kişi yaralandı.

Batman Valiliği, kentte yaşanan kavga olayında 54 kişinin yaralandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saat 18.00 sıralarında Beşiri ilçesi Yontukyazı köyünde aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2’si ateşli silahla, 1’i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5’i ağır, toplam 54 kişi yaralandı.

“DURUM KONTROL ALTINA ALINDI”

Valiliğin açıklamasının devamında şöyle denildi:

* “Meydana gelen olaya Jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır.

* Olayla ilgili tahkikata başlanmış, yaralıların intikal ettiği ilimizdeki Hastanelerde Polis tarafından ilave güvenlik tedbirler alınmıştır.”

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