Batman'da sulama projesiyle 70 bin 185 dekar alan tarım arazisi suya kavuştu

BATMAN (AA) – Batman Sağ Sahil Sulaması 2. Kısım Projesi kapsamında 70 bin 185 dekar alan tarım arazisi suyla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Diyarbakır ve Batman'da yaptığı yatırımlarla illerin bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Diyarbakır ve Batman'a bağlı ilçelerde son dönemlerde su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesine de önemli rol oynuyor.

DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

​​​​​​​DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Batman Sağ Sahil Sulaması 2. Kısım Projesi kapsamında 70 bin 185 dekar alanda çalışmaların tamamlandığını belirterek, projenin tamamının bitirilmesiyle 110 bin 800 dekar tarım alanının sulanacağını, bölgenin tarımsal üretim ve ekonomisine büyük katkı sağlanacağını bildirdi.

Projenin Diyarbakır ve Batman il ve ilçe sınırları içerisinde bulunduğunu, Batman Barajı rezervuarından alınan suyu 141 kilometre ana kanal cazibesiyle ve 336 kilometre borulu şebeke yapımıyla tarım arazilerine kavuşturduğunu aktaran Yıldız, "Proje kapsamında ana kanal üzerindeki eksik imalatlar tamamlandı. 206 kilometre borulu şebeke döşenmiş, üzerindeki sanat yapıları yapılmış, 70 bin 185 dekar alan sulamaya açılmıştır. Ayrıca imalat çalışmalarına devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.