Batman’da tüm betonarme yapılarda radye temel zorunlu olacak

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Valilik Toplantı Salonu’nda Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardında yaptıkları çalışmalarda, kentte, bundan sonra yapılacak olan yeni imar planı ve inşaatlarda uygulanacak şartları açıkladı.

“850 BİN NÜFUSUN DA İHTİYACINI KARŞILAYACAK NİTELİKTE”

Şehir merkezinin 4 bin 600 hektarlık alanda kurulu olduğunu ifade eden Vali Canalp, “Bizim buna ilave olarak 4 bin 230 hektarlık yeni bir imar alanı ilave ediyoruz. Dolayısıyla şu anki Batman’daki nüfusumuz 460 bindir. Bu nüfus 850 bin dahi olsa yapmış olduğumuz ilave imar planı 850 bin nüfusun da ihtiyacını karşılayacak niteliktedir ve ebattadır. Kaçak yapılaşmaya da asla müsaade etmeyeceğiz. Yapılar ne olursa, kim yapmış olursa olsun asla müsamaha etmeden, yapılmış olan her bir kaçak yapıyı yıkacağız. Geçmişte yapılmış olan hataların tekrar etmemesi gerekiyor. Artık Batman’da kaçak yapı yapılamıyor. Kimse yapmıyor. Neden? Çünkü belediye idaresi, devlet idaresi sağlam duruyor. Kaçak yapılaşma artık bizim gündemimizde yoktur” dedi.

“KİRİŞ NET AÇIKLIĞI 6 METREYİ GEÇMEYECEKTİR”

Vali Canalp, depremin ardından gerçekleştirilen çalışmalarda, bundan sonra kentte yapılacak yapılarla ilgili belli şartların geçerli olacağını belirterek, şunları söyledi:

“Tüm betonarme yapılarda radye temel yapılması zorunlu. Konut alanı, ticari artı konut alanı olarak imar planında 3 kat üzeri olan parsellerde yapılacak yapılarda bodrum kat yapılması zorunludur. İmar planlarında konut alanı, ticari artı konut alanı ve ticaret alanı olarak gösterilen parsellerde asma kat yapılamaz.

Konut alanı ve ticaret artı konut alanı olarak gösterilen parsellerde kolon ve perde yüzey alanı minimum saçaklar dahil normal kat alanını yüzde 2’si olacaktır. Yüzey alanlarından minimum yüzde 1’i perde olarak yapılacaktır. Bina köşelerinde deprem perdeleri yapılması zorunludur. Ana merdivenler ve yangın merdivenlerinin kat ve ara sahanlıklarının uygun yerlerinde perdeler yapılacaktır. Asansörlerin çevresinde 3 tarafı perde olacak şekilde uygulama yapılması zorunludur.

İmar planında 2 kat üzeri olan betonarme yapılarda minimum C30 beton kullanılacaktır. Kapalı ve açık çıkmaların bulunduğu bina cephelerinde; çatı saçağında yapılan döşemeler hariç, tüm konsollar 1,50 metre ile sınırlandırılacaktır. Kapalı ve açık çıkmaların bulunduğu kısımlarda kolonlar kirişlerle bağlanarak çerçeve sistem tamamlanacaktır ve süreklilik 2 yönde sağlanacaktır.

Tüm konsollar (kapalı ve açık) için moment çerçevesi tamamlanacaktır. İmar planlarında konut alanı ve ticaret alanı olan parsellerde yapılacak yapıların kolon ve perde elemanlarının kesitleri bodrum kattan çatı katına kadar korunacak olup küçültülmeye gidilmeyecektir. Ticari artı konut alanı olan yerlerde sadece zemin kattan sonra kolon ve perde elemanlarınım kesitlerinde küçültme yapılabilecektir. Normal katlarda kesit küçültmesine gidilmeyecektir. Kirişlerde, saplama kiriş yapılmayacaktır.

İmar planlarında konut alanı, ticari artı konut olanı olarak gösterilen parsellerde yapılacak yapılarda kiriş net açıklığı 6 metreyi geçmeyecektir. Kolonlarda çoklu etriye kullanılacaktır. Kısa kolona kesinlikle izin verilmeyecektir. Parsel bazında yapılacak zemin etütleriyle ilgili jeolojik ve jeofizik çalışmalar neticesinde ulaşılan verilerden zemin sınıfı ve zemin parametre değerleri statik projeye esas hesaplamalarda zemin sınıfı düşük olan değerler dikkate alınacaktır. Ze ve Zf sınıfı olan zeminlerde üniversite onaylı geoteknik rapor talep edilecektir.

Ze ve Zf sınıfı olan; sıvılaşma riski, zayıf zemin yumuşak zemin, su varlığı, farklı oturma, ani oturma gibi sorunlu zeminlerde, zeminde olan soruna uygun tespit edilecek zemin iyileştirmeleri (jet grout, fore kazık, kompaksiyon, enjeksiyon, taş kolon ve benzeri) yapılacaktır.

Zemin etüt raporları sorumlu yapı denetimin ilgili mühendislerince de (jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendisleri) incelenip imzalanacaktır. Bodrum katların en az 3 tarafı perde yapılacaktır. Yapıların cephelerinde yer alan klimalar binalara ekstra yük getirdiğinden cephelere monte edilmesine müsaade edilmeyecek olup; mimari projelerde klima yerleri gösterilecektir.” (DHA)