Batu’nun yaşı küçük, yüreği büyük

Muğla’nın Marmaris İlçesinde yaşayan ana sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Batu Toker, okulunda başlatılan “100 gün boyunca bir şey biriktir” projesi için harçlıklarından biriktirdiği 150 lirayı lösemili çocuklara bağışladı.

Marmaris’te özel bir okulun ana sınıfında okuyan 6 yaşındaki Batu Toker okulunda başlatılan “100 gün boyunca bir şey biriktir” projesinde ne biriktirmesi gerektiğini annesiyle araştırmaya başladı.

Annesinin “Ne biriktirelim?” sorusuna “Para” diyerek cevap verdi. Anne Dilara Toker oğluna kanser ve kanserli çocuklar hakkında bilgiler verince Batu “O zaman bu parayı kanserli çocuklara verelim” önerisinde bulundu. Batu’nun kendisine verilen harçlıklardan bir kumbaraya günde en az 1 lira atması kararlaştırıldı.

Oğlunun bu düşünceye verdiği destekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Dilara Toker “Kanser artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Bu çocuklarda da olunca içimiz biraz daha fazla acıyor. Batu’ya verdiğimiz harçlıklardan her gün bir lirasını bir kumbarada biriktirmesini önerdik. Biriken parayı da Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlamaya karar verdik” dedi.

GİZLİCE FAZLA PARA BİRİKTİRMİŞ

Batu’yla proje gereği kumbaraya her gün bir lira atması için anlaştıklarını, 100 günün sonunda kumbaradan 150 lira çıkınca şaşırdığını söyleyen Dilara Toker, “Kardeşlerine daha fazla para gitsin diye böyle yapmış. Ailemizden gördüklerimizi çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. İleride gönlü güzel, yardım seven insanlar olmaları için teşvikte bulunmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

OKULA DA GİTSİNLER

Sözcü’ye konuşan Batu Toker “100 gün boyunca harçlıklarımdan 150 lira biriktirdim. Annem bana kanserle ilgili bir şeyler anlattı. Ben de kanserli hasta çocuklar iyileşsinler, ilaç alsınlar diye para biriktirdim. Biriktirdiğim parayı verdiğimiz arkadaşlarımı tanımıyorum” derken neden fazla para biriktirdiği sorusuna ise “Okula da gitsinler diye fazla biriktirdim. Bütün arkadaşlarım siz de böyle bir şeyler yapın. Herkes benim yaptığım gibi yapsın” diye konuştu.