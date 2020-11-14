BAU Bosphorus Sailing Cup, İstanbul Boğazı'nda başladı

İSTANBUL (AA) – Bahçeşehir Üniversitesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen BAU Bosphorus Sailing Cup organizasyonu İstanbul Boğazı'nda başladı.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin Beşiktaş'taki kampüsünün önünden başlayan yarışa 40'tan fazla tekne katıldı.

Anadolu Hisarı'na kadar süren parkur boyunca sahildeki vatandaşların teknelere gösterdiği ilgi dikkati çekti.

Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Kulübü Derneği Komodoru Doğancan Öz ilerleyen yıllarda bu organizasyonu uluslararası hale getirmeyi planladıklarını belirterek, "Üniversite bünyesinde bir yelken kulübü kurduk. Bu spor kulübü altında yarışlar düzenliyoruz. Bu sene Bosphorus Sailing Cup'ın 8'inci yılı. Üniversitemiz de deniz üniversitesi olduğu için 8 yıldan beri bu işe destek veriyor. Önümüzdeki yıllarda da destek verecek. Bu işi uluslararası hale getirmeyi ve önümüzdeki yıllarda katılımı arttırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

İstanbul Boğazı'nın çok zor bir parkur olduğunu kaydeden Öz, "Şu an 40 üzeri tekne katılım gösteriyor. Bugün havada 10-15 knot rüzgarlı bir havamız var, yelken için ideal bir hava. Boğaz parkuru akıntılar ve hava değişimleri olduğu için zorlu bir parkur. Dünyanın en zorlu parkurlarından biri diyebiliriz. Ekipler bugün kıyasıya yarışacaklar. Normalde uluslararası katılımı almıştık, geçen sene Cambridge, Oxford gibi üniversitelerden katılım gelmişti fakat pandemi sebebiyle bu sene yurtdışından katılım almadık. Bu yıl yarışanların hepsi Türk, kurumsal şirket takımları." diye konuştu.

Yelken sporu ile ilgili kamuoyunun 'zengin sporu' şeklinde önyargısının olduğunu ancak bunu aşmaya başladıklarını aktaran Öz, "İstanbul Boğazı aslında doğal bir tribün. İnsanların yelkenli tekneleri görerek teşvik olmasını sağlıyoruz. Akıntı Burnu'nda neredeyse karaya dokunacak kadar yakın geçiliyor. İnsanlar burada yelkenle tanışmış oluyorlar, insanları yelkene teşvik etmiş oluyoruz. Kamuoyunun ilgisi iyi. Eskiden zengin sporu diye bir önyargıyla bakılıyordu ama artık bu önyargıyı aştık." ifadelerini kullandı.