Bayan yolcusunu döven taksici: Saçımı çektiler





İstanbul Esenyurt’ta kadın yolcuyla kavga eden taksi sürücüsüne 1823 lira ceza uygulandı. Sürücü, kadınları bir erkeğin takibinden kurtardığını daha sonra ise taksi ücreti ödemeyip kendisine saldırdıklarını iddia etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, “Taksici, kadın yolcusuna saldırdı” başlıklı haberler üzerine çalışma yaptı.

Taksi şoförü Ayhan Ataklı’nın aracına aldığı iki kadın yolcuyu gitmek istedikleri yere kadar götürdüğünü, yolcularla arasında ücret ödeme yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirleyen ekipler sürücüyü yakaladı.

Sürücüye, “belediyeden alınan çalışma izninin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmak”tan 1823 lira para cezası kesilirken, araç da 15 gün süreyle trafikten men edildi. Ayhan Ataklı ise kendisinin saldırıya uğradığını öne sürdü:

– Sabah saatlerinde bir kadını Yenibosna’dan diğerini İkitelli’den aldım. İkitelli’den aldığımın erkek arkadaşıyla bir sorun yaşadığına kulak misafiri oldum, sıkıntıda olduğunu fark ettim. Esenyurt’ta evlerinin önüne gidince erkek arkadaşının arabasının evin önünde olduklarını gördüler. O esnada panikleyip “Ağabey bizi kurtar, bu beni öldürecek” dedi bir tanesi.

“ÜCRETİ ÖDEMEK İSTEMEDİLER”

– Ben de bir aşağı sokağa devam ettim, erkek arkadaşıyla alt sokakta kafa kafaya geldik. Kadınlar da arabadan kaçtılar. Ben de kadınların kaçış yönüne gittim ücretimi almak için. Taksimetre 300-350 TL’ydi. Ben iki kadını tekrar arabaya aldım. Üst caddeye çıktık bana “Ücreti ödemeyeceğiz” dediler. Kadınların bir telefonu vites kutusunun yanındaydı, aldım ve “O zaman karakola gideceğiz” dedim. Seyir halindeyken küfrettiler ve bana saldırdılar, saçımı tutup çektiler, bir tomar saçım ellerinde kaldı.

“KİM OLSA AYNISINI YAPARDI”

– Kırmızı ışık yanınca durdum, iş çığırından çıkmıştı. İki kişi birden seyir halindeyken vuruyorlardı. Araçtan inerek kendimi kurtardım. Bu seferde benim gözüm döndü. Kim olsa aynısını yapardı. Çünkü bunlar görünürde kadın ama bir erkeğin yapamayacağı hareketler yaptılar. Dışarıda da onlar saldırdı bana.

“TAKSİCİLİK HAYATIM BİTTİ”

– Ben o an çok korktum. Bizde bir kadına vurunca bütün erkekler erkeği döver ya normalde ondan çok korktum. Olayın devamında kadınlar telefonumu aldı, aracın anahtarını da aldı. Olay sonrasında o kadınlar gelip bana sarılıp özür dilediler.

– “Dayı kusura bakma, özür dileriz, böyle olmasını istemezdik” dediler. Taksicilik hayatım bitti. Neden pişman olayım? Bunlar insan değil. Ruhsatımı iptal edenlere sesleniyorum: Araç içi kamera görüntülerini izleyebilirlerdi. İptal kararı öncesinde o görüntülere göre karar verselerdi, olmaz mıydı? (DHA-AA)