Bayburt’ta hava sıcaklığı -15’e düşünce…

Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar ve buzlanma nedeniyle birçok köy yolu, ulaşıma kapanırken, Bayburt’ta hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 dereceye düştü.

Kar yağışının ardından Gökçedere Gölü’nün yüzeyi buz tuttu, Kabaçayır köyündeki bazı çeşme ve dereler ise dondu.

DONAN GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜLER

Hayvanlarının su ihtiyacını çeşme ve derelerden karşılayanlar, dondurucu soğuk nedeniyle zorluk çekti. Hayvan sulakları da donunca köylüler, buz tabakasını odunlarla kırmaya çalıştı.

Bazı köylüler ise buz tutan Gökçedere Gölü’nün üzerinde yürüyerek, fotoğraf çektirdi.

DHA’nın haberine göre; Kabaçayır köyünde hayvancılıkla uğraşan Söylemez (25), çeşmeler donunca zorluk yaşadıklarını belirterek, “Çeşmeler buz tuttu, hayvanlar susuz kaldı. Hava çok soğuk ama biz alıştık, seviyoruz bu hayatı” dedi.

SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADILAR

Öte yandan, Bayburt Kızılay Gençlik Kolları üyeleri, kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için harekete geçip belirli bölgelere yem ve yiyecek bıraktı.

Gençlik Kolları Başkanı Hasan Türkoğlu, hayvanların aç kalmaması için belli dönemlerde böyle etkinliklere devam edeceklerini söyledi.