Bayern Münih ilk yarının son maçında Wolfsburg’u 2-0 yendi

Yazan:
Alaturka Online
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Allianz Arena’da oynanan ilk devrenin son hafta maçında, zirve mücadelesi veren Bayern Münih, Wolfsburg’u ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadeleyi Bayern Münih, 85. dakikada Joshua Zirkzee ve 89. dakikada Leon Dajaku’nun golleriyle 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 33’e çıkararak ilk yarıyı 3. sırada tamamlarken, Wolfsburg ise 26 puanda kaldı.

DEVRENİN LİDERİ LEIPZIG

Sezonun formda takımlarından Leipzig, 1-0 geriye düştüğü maçta Konrad Laimer, Patrik Schick ve Yussuf Poulsen’in golleriyle sahasında Augsburg’u 3-1 yendi.

Augsburg’un tek golünü Florian Niederlechner kaydetti

Puanını 37’ye çıkaran Leipzig, Bundeliga’da ilk yarıyı lider tamamladı.

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