Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness: ‘Başlama tarihi ile ilgili tahmin yürütenler şarlatan!’

Alman futbolunun efsanevi oyuncularından olan Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, corona virüsü salgını ve dünya futbolunun gündemini Kicker’e değerlendirdi.

Corona virüsünün Bundesliga’ya etkisi üzerine konuşan Hoeness, “Maçlar seyircisiz oynansa bile TV’den gelecek parada bir sıkıntı yok. Eğer, böyle olacaksa 2019-2020 sezonu devam eder. Eğer, 2020 yılı içerisinde bir daha futbol olmazsa tüm lig bir tehdit altında demektir. Fakat, liglerin başlangıç tarihiyle ilgili kim bir tahmin yürütüyorsa, o kişi şarlatandır” dedi.

68 yaşındaki deneyimli futbol insanı, “Tüm dünya dayanışmayı göstermeli. Artık, sadece lafta kalmamalı. Burada söz konusu olan insan hayatı. Herkes, mutlaka yetkililerin belirlediği kurallara sıkı sıkıya uymalı. Hayatını buna göre adapte etmeli” ifadelerini kullandı.

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‘100 MİLYONLUK BONSERVİSLER HAYAL OLDU’

Futbol dünyasının hem bir tehlike, hem de yeniden yapılanma aşamasına gireceğini belirten Bayern Münih’in onursal başkanı, “Futbol dünyasının dinamikleri corona virüsü pandemisi sonrası değişecek. Bunu şimdiden öngörmek zor ama 100 milyon Euro’luk transfer ücretleri belirsiz bir tarihe kadar hayal olmuştur. Transfer ücretleri çok düşecek. Belki, 2-3 yıl boyunca yüksek bonservis ücretleri göremeyeceğiz. Çünkü, tüm ülkeler bu durumdan olumsuz etkilendi. Açıkçası, yeni bir futbol dünyası olacak” sözleriyle konuşmasını noktaladı.