Bayern Münih, Schalke 04’ü 8-0 yendi! Bayern kaldığı yerden…

Almanya Bundesliga’nın açılış maçında Bayern Münih, Schalke 04’ü konuk etti. Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak noktalayan Bavyera ekibi, kaldığı yerden devam etti ve görkemli sonuçlarına bir yenisini ekledi. Bayern, sahadan 8-0’lık skorla galip ayrıldı ve rakiplerine adeta gözdağı vererek yeni sezonu unutulmaz bir galibiyetle açmış oldu.

Maçı ilk dakikadan itibaren domine eden ve maç boyunca 11’i isabetli olmak üzere 21 şut çeken, 9 korner kullanan ve 1 topu da direkten dönen Bayern Münih, 4. dakikada Serge Gnabry’nin açılış golünü kaydetmesinin ardından arkasına bakmadan son gaz devam etti! Yenilmezlik serisini 31 maça çıkaran Bayern, üst üste 22. maçını kazandı.

Musiala tarihe geçti!

Bayern’in gollerini Serge Gnabry (4′, 47′ ve 59′), Leon Goretzka (19′), Robert Lewandowski (pen. 31′), Thomas Müller (69′), Leroy Sane (71′) ve takımın 17 yaşındaki yıldız adayı Jamal Musiala (81′) kaydetti. 26 Şubat 2003 doğumlu Musiala, böylece Bayern Münih tarihinde Bundesliga’da gol atan en genç oyuncu oldu.

Sezonu Almanya Kupası, Bundesliga şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile kapatan Bayern’in Manchester City’den kadrosuna kattığı Sane, golünü atarken müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Eski bir Schalke 04 oyuncusu olan Sane, “Gördüğünüz gibi takım zaten geçen sezon da oldukça güçlüydü. Geçen sezon üç kupayı birden kazanmalarına rağmen, takım hala aç ve sezona böyle başlamak olağanüstü” ifadelerini kullandı.