Bayern Münih’te futbolcular indirimi kabul etti

Corona virüs vakalarının Avrupa’da en çok görüldüğü ülkelerin başında gelen Almanya’nın dev kulübü Bayern Münih’te futbolcuların maaş indirimini kabul ettiği iddia edildi.

Bild’in haberinde yönetimin ileride yaşanabilecek ekonomik problemlerin önüne geçmek için futbolcular ve teknik heyetle toplantı gerçekleştirdiği yazıldı. Haberde Bayernli futbolcuların yönetimin teklif ettiği maaş indirimini kabul ettiği ve önümüzdeki aydan itibaren ücretlerinde %20 oranında düşüş yaşanacağı belirtildi.

Maçların ertelenmesi sebebiyle gelir elde etmekte zorlanan bir çok kulübün futbolcularıyla anlaşarak maaş indirimine gitmesi bekleniyor. Benzer durumun Katalan ekibi Barcelona’da da gerçekleşmek üzere olduğu İspanyol basını tarafından yazılıyor.