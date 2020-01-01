Bayern’den efsane kaleci Oliver Kahn’a yeni görev!

Almanya’nın yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan ve yıllarca hem Bayern’in hem de Almanya Milli Takımı’nın kalesini koruyan Oliver Kahn, yeşil sahalarda artık yönetici olarak görev yapacak.

2008 yılında Bayern Münih’te kariyerini noktalayıp formasını asan Kahn, Alman devinin yeni CEO’su olacak. 1 Ocak 2020 itibariyle yönetim kurulunda görevlendirilen Kahn’ın Karl-Heinz Rummenigge’nin kontratının 2021 yılında sona ermesinin ardından CEO’luk görevini devralacağını açıkladı.

Alman kulübü, 50 yaşındaki futbol adamı ile 1.5 yıllık anlaşma yapıldığını açıkladı.