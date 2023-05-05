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5 Mayıs 2023
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Baygın bulunan Adanur öldü, eşi gözaltında

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Olay, saat 11.00 sıralarında, Yeni Mahalle 237 Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. İki çocuk annesi Adanur Arslan, komşuları tarafından evinde darbedilmiş halde, baygın bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan kadın ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Adanur Arslan doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis merkezine giden Muhammed Arslan, eşini darbettiğini itiraf edip, teslim oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Alaturka Online
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