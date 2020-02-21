Bayi Toplantısı filmi vizyondaki yerini aldı. BKM yapımı filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstleniyor. Başrollerinde ise İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, Onur Buldu gibi isimler yer alıyor. Peki Bayi Toplantısı filmi konusu nedir? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler?
Bayi Toplantısı filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin gibi isimler yer alıyor. Peki Bayi Toplantısı konusu nedir? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler?
BAYİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bayi Toplantısı, mecburen katıldıkları bayi toplantısında kendilerini birbirinden eğlenceli maceraların içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının hikayesini konu ediyor. Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini efnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir. Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.
BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI
İbrahim Büyükak
Onur Buldu
Doğu Demirkol
Büşra Pekin
Safa Sarı
Müfit Kayacan
Hakan Salınmış
Gamze Karaduman