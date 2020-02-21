Bayi Toplantısı filmi konusu nedir? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler?

Bayi Toplantısı filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin gibi isimler yer alıyor. Peki Bayi Toplantısı konusu nedir? Bayi Toplantısı oyuncuları kimler?

BAYİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bayi Toplantısı, mecburen katıldıkları bayi toplantısında kendilerini birbirinden eğlenceli maceraların içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının hikayesini konu ediyor. Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini efnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir. Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.

BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI

İbrahim Büyükak

Onur Buldu

Doğu Demirkol

Büşra Pekin

Safa Sarı

Müfit Kayacan

Hakan Salınmış

Gamze Karaduman