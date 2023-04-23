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23 Nisan 2023
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Bayrak aynı ama tepkiler farklı! Erdoğan bu kez ne diyecek?

Alaturka Online
Alaturka Online

Erdoğan, 2013 yılında CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın nevruz kutlamaları sırasında terörist başı Abdullah Öcalan’ın mesajının okunmasını Meclis Genel Kurulu’nda Türk Bayrağı açarak eleştirmesine “tam bir şovmen” diyerek tepki göstermişti.

BİNALİ YILDIRIM TÜRK BAYRAĞI AÇTI

Bu kez AKP’li Binali Yıldırım, Meclis kürsüsündeki milletvekili olarak son konuşmasında Türk bayrağını açtı. Yıldırım’ın İstiklal Marşı’n kağıttan okuması dikkat çekti.

“BAKIN BİZİM BAYRAĞIMIZ BURADA”

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, 2013 yılında Diyarbakır’daki nevruz kutlamaları sırasında Öcalan’ın mesajının okunmasını Meclis’te Türk bayrağı açarak tepki göstermişti.

Bayraktutan, o konuşmasında “Bizim bayrağımız Anıtkabir’de dalgalanıyor. Bakın bizim bayrağımız burada. Bütün Türkiye’de Mustafa Kemal’in parlamentosundan göstermek istiyorum. Bütün Türk vatandaşlarımız bizim bayrağımız Türk bayrağı dediler. Onu bugüne kadar onurla dalgalandırdılar” diyerek cebinden Türk bayrağını çıkarmıştı. Erdoğan, CHP’li vekil için “Tam şovmen” ifadesini kullanmıştı.

YILDIRIM BAYRAĞI ÖPÜP BAŞINA KOYDU

AKP’li Yıldırım ise, Meclis’teki 23 Nisan özel oturumunda, milletvekili olarak son konuşmasını yaptığını belirterek, “Umarım ve dilerim ki naçizane ismimiz bu büyük millete hizmet etmiş birisi olarak anılır” dedi ve elinde Türk Bayrağı ile İstiklal Marşı’nın ilk kıtasını okudu sonrasında bayrağı öpüp başına koydu.

Yıldırım’ın İstiklal Marşı’nın ilk kıtasını kağıttan okuması dikkat çekti. AKP milletvekilleri Yıldırım’ı alkışlarla desteklediler.

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