Bayraktar duyurdu! Yunanistan sınırında İHA devriyesi…

Türkiye’nin kapılarını açması ile birlikte yüz binlerce göçmenin Yunanistan’a geçişi sürüyor. Yunan güvenlik güçleri ise sınırı geçen göçmenlere şiddetini sürdürüyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede bin özel hareket polisinin görevlendirildiğini açıklamıştı.

Yunanistan sınırına ilişkin bir açıklama da Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar’tan geldi. Yunanistan sınırında insansız hava araçlarının devriye atmaya başladığını söyleyen Bayraktar, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“TB2 İHA’MIZ YUNANİSTAN SINIRINDA”

“Bayraktar TB2 İHA’mız Yunanistan sınırında devriye görevine başladı. Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye. Semalarımızda Hür ve Özgür.”

Bayraktar ayrıca söz konusu insansız hava aracının radar görüntülerini de paylaştı.

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