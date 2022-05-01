Bayram Arifesi Menüsü. Ramazan ayının son günü için sizlere özel bir menü hazırladık.

Ramazan ayının son günü için en sevdiğim yemeklerden bir menü hazırlamaya karar verdim.

Ramazanın son sofrasında 1 yıl boyunca özleyeceğimiz iftarlarımızın vazgeçilmezi iftariye tabağı mutlaka olmalı.

Eğer isteseniz bu özel gün için kendi ramazan pidenizi de kendiniz hazırlayabilirsiniz.

Son olarak Bayram Menüsü‘ne buradan Bayram Tatlılarına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Herkese sevgiler ve iyi bayramlar!!!

Herkese Hayırlı ve Bereketli Ramazanlar…

Bayram Arifesi Menüsü

İftariye Tabağı

Pirinç Çorbası

Tarhun Otlu Patates Salatası

Karışık Dolma

Ekmek Tatlısı

Tarçınlı Zencefilli Erik Şerbeti

İftariye Tabağı

İftariye Tabağı Malzemeler:

Peynir Çeşitlerinden istedikleriniz

Marmelat Çeşitlerinden istedikleriniz

Tereyağı

Bal,

Hurma,

Zeytin Çeşitlerinden istedikleriniz

Pastırma, Sucuk ya da Salam

Helva,

Sigara Böreği

Salatalık, Domates

Kuru Kayısı, Ceviz

Pirinç Çorbası

Malzemeler :

1 çay bardağı pirinç (küçük çay bardağı)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

6 su bardağı su

5-6 dal maydanoz

2 çorba kaşığı domates salçası

2 adet orta boy domates

1 adet yeşil biber

1 adet orta boy soğan

1 adet et bulyon

Tuz (bulyon kullanacaksanız eklemeyin ya da çok az ekleyin.)

Karabiber

Yapılışı :

Soğan ve yeşil biberi ince ince kıyın, soğanı olabildiğince küçük doğrayın. Domatesleri rondodan geçirin.

Derin bir tencereye yağı koyun ve üzerine soğanları ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.

Pembeleşen soğanların içine biber ve domatesi ekleyerek kavurun. Son olarak salçayı ekleyin ve 1 dakika daha kavurun.

6 su bardağı su, et bulyon ve pirinci ekleyip kaynamaya bırakın (bulyon kullanıyorsanız tuz ve biber eklemesi yapmayabilirsiniz). Pirinçler yumuşayıp şişince ocaktan alın. Kıydığınız maydanozları ilave ederek sıcak servis yapın.

Tarhun Otlu Patates Salatası

Malzemeler:

2 adet orta boy patates

1 adet kuru soğan

2 tutam tarhun otu

1 çay bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı hardal

1 diş sarımsak

tuz

Yapılışı:

1- Patatesleri yumuşayıncaya kadar haşlayın. Haşlanan patatesleri soyun ve küp küp doğrayın.

2- Soğanı piyazlık doğrayın ve patateslerle birlikte derin bir kaba alın.

3- Yoğurt, mayonez, rendelenmiş 1 diş sarımsak ve hardalı bir kâsede karıştırıp soğan ve patateslere ilave edin.

4- Son olarak tarhun otunu yıkayıp temizleyin ve salataya katarak hepsini karıştırın. İstediğiniz gibi süsleyerek servis yapın.

Karışık Dolma

Malzemeler:

3 adet orta boy kabak

2 adet orta boy patlıcan

6 adet dolmalık biber

3 adet dolmalık kırmızıbiber

2 adet domates (kapak için)

250–300 gr. dana kıyma

1 su bardağı dolmalık pirinç

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet domatesin rendesi

yarım demet maydanoz (isteğe göre)

2 adet orta boy kuru

1 çorba kaşığı domates salçası

2 su bardağı sıcak su

tuz, karabiber

kırmızı biber, kuru nane

Sebzelerin hazırlanması:

Tüm dolmalık sebzeleri iyice yıkayın.

Yeşil ve kırmızıbiberlerin tepelerini kapak yapılabilecek şekilde bıçakla yardımı ile kesin ve tüm çekirdekleri çıkarın. Biberlerin içini parmağınızla hafifçe tuzlayın.

Kabak, patlıcan (isteğe göre domatesleri) yapım aşamalarındaki gibi önce saplarından ayırın, daha sonra 2 parçaya bölün ve kabak oyacağı yardımıyla içlerini çıkartın ve içlerini biberlerdeki gibi tuzlayın.

Kıymalı harcın hazırlanması:

Pirinçleri 2-3 su yıkayıp ılık su içinde yaklaşık 30 dakika dinlendirin ve iyice süzün, domatesleri rendeleyin.

Kıymayı, yemeklik doğranmış soğanı, sıvıyağın, pirinci, domatesleri, nane, maydanoz, tuz ve karabiber iyice karıştırın. Harcınızın sulu olmasına dikkat edin.

Dolma Yapımı:

Bir yemek kaşığı yardımı ile sebzelerin içini hazırladığınız harçla doldurun, Sebzelerin üst kısımlarından 1’er cm boşluk kalacak şekilde doldurun (çok fazla sıkıştırmamaya özen gösterin çünkü pirinçler piştikçe şişmeye başlayacak).

Doldurulmuş sebzeleri geniz ve çok derin olmayan tencereye dik ve sıkıca yerleştirin.

2 yemek kaşığı salçayı sıcak su ile eritin ve dolmaların üzerine dökün, Sıvıyağ ekleyerek dolmaların yarısına gelecek kadar sıcak su ekleyin Su kaynayıncaya kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra ise kısık ateşte yaklaşık 30 dakika kadar pişirin. Dolmalar çatalla dokununca rahat deliniyorsa dolma pişmiş ve servise hazır demektir.

Servis tabağına aktarıp, sıcak servis yapın.

Ekmek Tatlısı

Malzemeler :

İnce dilimlenmiş 2 tekli ekmek

3 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

Kızartmak için sıvıyağ

Şerbeti için:

2,5 su bardağı su

2 su su bardağı toz şeker

4-5 damla limon suyu

Üzeri için:

Ceviz

İsteğe göre hazır çikolata sosu

Yapılışı:

Öncelikle şerbet için gerekli olan su ve şekeri harlı ateşte şeker iyice eriyene kadar karıştırarak kaynatın.

Şerbet kıvamını almaya başlayınca limon suyunu ekleyerek 2-3 dakika daha kısık ateşte kaynatarak ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Yumurtları ve sütü derin bir kapta iyice çırpın. Önceden dilimlediğiniz bayat ekmekleri önlü arkalı yumurtaya bulayın.

Ekmekleri tamamen yumurtaya bulandıktan sonra sıvıyağ koyduğunuz tavada kızartın.

Kızaran ekmekleri hemen ılık yada soğuk şerbetin içine atarak şerbeti çekene kadar bekleyin.

Şerbeti çeken tatlıları servis tabağına alın kalan şerbeti üzerinde gezdirin.

İsteğe göre çikolata sosu ve ceviz ekleyerek servis yapın.

Tarçınlı Zencefilli Erik Şerbeti

Malzemeler:

1 kilo tatlı kırmızı erik

1 parça taze zencefil (zeytin büyüklüğünde)

1-2 parça çubuk tarçın

2 adet karanfil

1 su bardağı toz şeker

su

Yapılışı:

Erikleri ovalayarak yıkayın ve geniş bir tencereye alarak, üzerini 5 parmak geçecek kadar su ekleyin.

Zencefili soyup 2-3 parçaya ayırarak tencereye atın.

Son olarak tarçın, karanfil ve şekeri ekleyerek kaynatın.

Eriklerin kabukları parçalanıp yumuşadığında tencereyi ocaktan alın. Şerbetiniz soğuyunca süzgeçten geçirin. Bütün kalan erikleri kaşıkla ya da elinizle ezin.

Şişelere doldurun ve buzdolabında muhafaza edin.