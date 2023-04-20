Bayram namazı saat kaçta? Tüm iller için il il bayramı namazı saati…

Ramazan Bayramı namazı, camilerde veya belirlenen alanlarda 21 Nisan Cuma sabahı toplu olarak kılınacak. Müslümanlar için önemli bir ibadet olarak kabul edilen bayram namazı için her yıl olduğu gibi yoğun bir katılım bekleniyor. Namazın ardından Müslümanlar, bayramlaşarak sevinçlerini paylaşacak. İşte Diyanet tarafından açıklanan il il bayram namazı vakitleri…
BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
BAYRAMI NAMAZI SAATİ KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir; 21 Nisan sabahı kılınacak olan Ramazan Bayramı namazı saatleri şöyle;
|Şehir
|Saat
|Adana
|06.27
|Adıyaman
|06.15
|Afyonkarahisar
|06.45
|Ağrı
|05.54
|Aksaray
|06.31
|Amasya
|06.22
|Ankara
|06.34
|Antalya
|06.46
|Ardahan
|05.54
|Artvin
|05.57
|Aydın
|06.56
|Balıkesir
|06.55
|Bartın
|06.35
|Batman
|06.03
|Bayburt
|06.05
|Bilecik
|06.46
|Bingöl
|06.05
|Bitlis
|05.59
|Bolu
|06.39
|Burdur
|06.47
|Bursa
|06.49
|Çanakkale
|07.00
|Çankırı
|06.31
|Çorum
|06.25
|Denizli
|06.52
|Diyarbakır
|06.07
|Düzce
|06.40
|Edirne
|06.58
|Elazığ
|06.10
|Erzincan
|06.08
|Erzurum
|06.01
|Eskişehir
|06.44
|Gaziantep
|06.19
|Giresun
|06.11
|Gümüşhane
|06.07
|Hakkari
|05.53
|Hatay
|06.25
|Iğdır
|05.50
|Isparta
|06.46
|İstanbul
|06.49
|İzmir
|06.59
|Kahramanmaraş
|06.20
|Karabük
|06.34
|Karaman
|06.36
|Kars
|05.53
|Kastamonu
|06.29
|Kayseri
|06.25
|Kilis
|06.21
|Kırıkkale
|06.32
|Kırklareli
|06.55
|Kırşehir
|06.30
|Kocaeli
|06.45
|Konya
|06.38
|Kütahya
|06.46
|Malatya
|06.14
|Manisa
|06.57
|Mardin
|06.05
|Mersin
|06.30
|Muğla
|06.55
|Muş
|06.01
|Nevşehir
|06.55
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
|Niğde
|06.40
|Ordu
|06.08
|Osmaniye
|06.28
|Rize
|06.02
|Sakarya
|06.50
|Samsun
|06.13
|Siirt
|06.02
|Sinop
|06.25
|Sivas
|06.20
|Şanlıurfa
|06.07
|Şırnak
|06.00
|Tekirdağ
|06.56
|Tokat
|06.18
|Trabzon
|06.04
|Tunceli
|06.06
|Uşak
|06.50
|Van
|05.58
|Yalova
|06.52
|Yozgat
|06.28
|Zonguldak
|06.38