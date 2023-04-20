Bayram namazı saat kaçta? Tüm iller için il il bayramı namazı saati…

Ramazan Bayramı namazı, camilerde veya belirlenen alanlarda 21 Nisan Cuma sabahı toplu olarak kılınacak. Müslümanlar için önemli bir ibadet olarak kabul edilen bayram namazı için her yıl olduğu gibi yoğun bir katılım bekleniyor. Namazın ardından Müslümanlar, bayramlaşarak sevinçlerini paylaşacak. İşte Diyanet tarafından açıklanan il il bayram namazı vakitleri…

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

BAYRAMI NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir; 21 Nisan sabahı kılınacak olan Ramazan Bayramı namazı saatleri şöyle;

Şehir Saat Adana 06.27 Adıyaman 06.15 Afyonkarahisar 06.45 Ağrı 05.54 Aksaray 06.31 Amasya 06.22 Ankara 06.34 Antalya 06.46 Ardahan 05.54 Artvin 05.57 Aydın 06.56 Balıkesir 06.55 Bartın 06.35 Batman 06.03 Bayburt 06.05 Bilecik 06.46 Bingöl 06.05 Bitlis 05.59 Bolu 06.39 Burdur 06.47 Bursa 06.49 Çanakkale 07.00 Çankırı 06.31 Çorum 06.25 Denizli 06.52 Diyarbakır 06.07 Düzce 06.40 Edirne 06.58 Elazığ 06.10 Erzincan 06.08 Erzurum 06.01 Eskişehir 06.44 Gaziantep 06.19 Giresun 06.11 Gümüşhane 06.07 Hakkari 05.53 Hatay 06.25 Iğdır 05.50 Isparta 06.46 İstanbul 06.49 İzmir 06.59 Kahramanmaraş 06.20 Karabük 06.34 Karaman 06.36 Kars 05.53 Kastamonu 06.29 Kayseri 06.25 Kilis 06.21 Kırıkkale 06.32 Kırklareli 06.55 Kırşehir 06.30 Kocaeli 06.45 Konya 06.38 Kütahya 06.46 Malatya 06.14 Manisa 06.57 Mardin 06.05 Mersin 06.30 Muğla 06.55 Muş 06.01 Nevşehir 06.55

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Niğde 06.40 Ordu 06.08 Osmaniye 06.28 Rize 06.02 Sakarya 06.50 Samsun 06.13 Siirt 06.02 Sinop 06.25 Sivas 06.20 Şanlıurfa 06.07 Şırnak 06.00 Tekirdağ 06.56 Tokat 06.18 Trabzon 06.04 Tunceli 06.06 Uşak 06.50 Van 05.58 Yalova 06.52 Yozgat 06.28