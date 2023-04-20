Bayram namazı saati İzmir için kaçta? İzmir bayram namazı vakti…

Saatler ilerledikçe ”İzmir bayram namazı saat kaçta?” aramaları yoğunluk kazanıyor. Bayram namazı ile İzmir’de milyonlarca vatandaşlar Ramazan bayramını ibadetlerle karşılayacak. İl il değişen bayram namazı vakitleri Diyanet tarafından belirlendi.
İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.günüdür. İzmir bayram namazı saat 06:59’de kılınacak.
BAYRAMI NAMAZI SAATİ KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir; 21 Nisan sabahı kılınacak olan Ramazan Bayramı namazı saatleri şöyle;
|Şehir
|Saat
|Adana
|06.27
|Adıyaman
|06.15
|Afyonkarahisar
|06.45
|Ağrı
|05.54
|Aksaray
|06.31
|Amasya
|06.22
|Ankara
|06.34
|Antalya
|06.46
|Ardahan
|05.54
|Artvin
|05.57
|Aydın
|06.56
|Balıkesir
|06.55
|Bartın
|06.35
|Batman
|06.03
|Bayburt
|06.05
|Bilecik
|06.46
|Bingöl
|06.05
|Bitlis
|05.59
|Bolu
|06.39
|Burdur
|06.47
|Bursa
|06.49
|Çanakkale
|07.00
|Çankırı
|06.31
|Çorum
|06.25
|Denizli
|06.52
|Diyarbakır
|06.07
|Düzce
|06.40
|Edirne
|06.58
|Elazığ
|06.10
|Erzincan
|06.08
|Erzurum
|06.01
|Eskişehir
|06.44
|Gaziantep
|06.19
|Giresun
|06.11
|Gümüşhane
|06.07
|Hakkari
|05.53
|Hatay
|06.25
|Iğdır
|05.50
|Isparta
|06.46
|İstanbul
|06.49
|İzmir
|06.59
|Kahramanmaraş
|06.20
|Karabük
|06.34
|Karaman
|06.36
|Kars
|05.53
|Kastamonu
|06.29
|Kayseri
|06.25
|Kilis
|06.21
|Kırıkkale
|06.32
|Kırklareli
|06.55
|Kırşehir
|06.30
|Kocaeli
|06.45
|Konya
|06.38
|Kütahya
|06.46
|Malatya
|06.14
|Manisa
|06.57
|Mardin
|06.05
|Mersin
|06.30
|Muğla
|06.55
|Muş
|06.01
|Nevşehir
|06.55
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
|Niğde
|06.40
|Ordu
|06.08
|Osmaniye
|06.28
|Rize
|06.02
|Sakarya
|06.50
|Samsun
|06.13
|Siirt
|06.02
|Sinop
|06.25
|Sivas
|06.20
|Şanlıurfa
|06.07
|Şırnak
|06.00
|Tekirdağ
|06.56
|Tokat
|06.18
|Trabzon
|06.04
|Tunceli
|06.06
|Uşak
|06.50
|Van
|05.58
|Yalova
|06.52
|Yozgat
|06.28
|Zonguldak
|06.38