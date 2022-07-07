Bayram namazı saati yayınlandı! Bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban bayramı camilerde bayram namazı ile karşılanacak. Bayram namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde farklılık gösterirken, namaz vakitleri Diyanet tarafından yayınlandı. Bayram namazı saati İstanbul için 06:15 olarak belirlendi. İşte Diyanet tarafından yayınlanan il il bayram namazı saati…

Bayram namazı saatleri ilden ile farklılık gösterirken, milyonlarca kişi camilere akın edecek, ellerini semaya açacak. Bayram namazı vakti güneşin doğuşu sırasındaki kerâhet vaktinin çıkmasından sonra olacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

BAYRAMI NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir. 9 Temmuz sabahı kılınacak olan Kurban Bayramı namazı saatleri şöyle;

ADANA 06:00

ADIYAMAN 05:46

AFYONKARAHİSAR 06:15

AĞRI 05:22

AKSARAY 06:02

AMASYA 05:49

ANKARA 06:03

ANTALYA 06:18

ARDAHAN 05:20

ARTVİN 05:24

AYDIN 06:28

BALIKESİR 06:23

BARTIN 06:00

BİLECİK 06:14

BİNGÖL 05:35

BİTLİS 05:29

BOLU 06:06

BURDUR 06:18

BURSA 06:17

ÇANAKKALE 06:28

ÇANKIRI 05:58

ÇORUM 05:53

DENİZLİ 06:23

DİYARBAKIR 05:38

DÜZCE 06:07

EDİRNE 06:23

ELAZIĞ 05:40

ERZİNCAN 05:36

ERZURUM 05:29

ESKİŞEHİR 06:12

GAZİANTEP 05:51

GİRESUN 05:38

GÜMÜŞHANE 05:35

HAKKARİ 05:25

HATAY 05:58

IĞDIR 05:18

ISPARTA 06:17

İSTANBUL 06:15

İZMİR 06:29

KAHRAMANMARAŞ 05:52

KARABÜK 06:00

KARAMAN 06:08

KARS 05:20

KASTAMONU 05:55

KAYSERİ 05:55

KİLİS 05:53

KIRIKKALE 06:00

KIRKLARELI 06:21

KIRŞEHİR 05:59

KOCAELİ 06:12

KONYA 06:09

KÜTAHYA 06:15

MALATYA 05:45

MANİSA 06:27

MARDİN 05:37

MERSİN 06:03

MUĞLA 06:27

MUŞ 05:31

NEVŞEHİR 05:58

NİĞDE 06:00

ORDU 05:40

OSMANİYE 05:56

RİZE 05:29

SAKARYA 06:10

SAMSUN 05:45

ŞANLIURFA 05:45

SİİRT 05:31

SİNOP 05:48

ŞIRNAK 05:30

SİVAS 05:46

TEKİRDAĞ 06:21

TOKAT 05:47

TRABZON 05:33

TUNCELİ 05:38

UŞAK 06:19

VAN 05:24

YOZGAT 05:55

ZONGULDAK 06:03

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları ikişer rekâttır ve kılınışları aynıdır.

Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

İmam, “Allâhü ekber” diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden “Sübhâneke” duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, “Allâhü ekber” diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Sonra aynı şekilde “Allâhü ekber” diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere “Allâhü ekber” diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa “sübhanellâhi’l-azîm” diyecek kadar beklenir. Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır. İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, “Fatiha” ve “zamm-ı sûre”yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, “Allâhü ekber” diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır. Peşinden aynı şekilde “Allâhü ekber” diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa “sübhânellahi’l-azîm” diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde “Allâhü ekber” diyerek rükûa varılır. Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. “Tahiyyât”, “Salli” “Bârik”, “Rabbenâ âtinâ” ve “Rabbena’ğfirlî” duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namazdan çıkılır.

Buna göre bayram namazlarının her iki rekâtında, diğer namazlara göre fazladan üçer tekbir getirilmiş olur ki bunlara “zevâid tekbirleri” denir. Bu tekbirleri getirmek vaciptir.

Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye “Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.

İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslâm kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca, Ramazan bayramı hutbesinde, zekât ve sadaka ibadetleri; Kurban bayramı hutbesinde ise Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.

“Teşrik tekbirleri”; Kurban Bayramı arefesinde sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazı sonrasına kadar yirmi üç vakitte farz namazların ardından getirilen tekbirlerdir. Bu tekbirler vaciptir.

Teşrik tekbirleri; “Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhu vellahu ekber, Allâhü ekber ve lillahi’l-hamd” cümlelerinden oluşur.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.