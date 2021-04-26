Bayram sonuna kadar tam kapanma… 26 Nisan 2021 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber





29 Nisan – 17 Mayıs tam kapanma… Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 26 Nisan 2021 bülteni yayında hemen izle! FOX Türkiye Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr

FOX Haber’e abone olmak için: https://bit.ly/2EML99S Günün en sıcak ve çarpıcı gelişmelerini bulabileceğiniz; güvenilir, tarafsız ve kaliteli haberin adresi FOX Ana Haber; deneyimli gazeteci Selçuk Tepeli'nin sunumuyla izleyicileriyle buluşuyor. Sıradanlaşmış bültenlerden çok daha farklı, interaktif bir sunum ile izleyiciye aktarılan FOX Ana Haber, her gün 19.00'da FOX'ta! Daha fazla video için abone olun: https://www.youtube.com/FOXHaber Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber

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