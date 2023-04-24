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23 Nisan 2023
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Bayram tatili bitti, İstanbul’da trafik yoğunluğu başladı

Alaturka Online
Alaturka Online


İstanbul’da ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı ile birleşmesiyle başlayan  tatilinin ardından ilk mesai gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İşe gitmek isteyen vatandaşlar ve okul servislerinin trafiğe çıkmasıyla birlikte trafik yoğunluğu saat 08.15 sıralarında İstanbul Cep Trafik uygulamasında yüzde 55 seviyelerini gösterdi.

Kadıköy D-100 karayolunda seyir halinde olan araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan işe ve okula gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu. (DHA)

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