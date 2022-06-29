Bayram tatili ne zaman başlıyor? 2022 bayram tatili kaç gün?

Bayram tatili 9 gün olarak ilan edilmesinin ardından vatandaşların bir bölümü bayramı tatil bir bölümü ise akraba ziyareti olarak değerlendirmek için hazırlıklara başladı. Bayram tatilinde 4 günlük Kurban bayramının yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü de yer alıyor. Bayram tatili 9 Temmuz Cumartesi günü başlıyor, 17 Temmuz Pazar günü sona eriyor.

Kurban bayramı heyecanı yaklaşırken, bayram tatilinin 9 gün olacağının duyurulması hareketliliği arttırdı. Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını duyurdu.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında Kurban Bayramı tatilinin süresini açıkladı.

Tatil süresinin dokuz gün olacağını duyuran Erdoğan, “Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Buna göre bayram tatili 9 gün olarak belirlendi. 9 günlük bayram tatili Kurban bayramı ilk günü olan 9 Temmuz’da başlayacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz’da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı