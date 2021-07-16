Bayram tatili ne zaman başlıyor? Bayram tatili kaç gün?

Tatil süresi hakkında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar” dedi.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Kurban Bayramı nedeniyle öne çekildi. Bugün yapılan toplantıda corona virüsü salgını ve aşılamadaki son durum görüşülürken, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı da karara bağlandı.

* Bir diğer taraftan bilindiği gibi bayram arifesi olan pazartesi günü yarım gün, bayramın ilk gününden son gününe kadar olan salıdan cumaya kadar ise tam gün tatildir.

* Kabine toplantımızda yaptığımız istişarede pazartesi günkü yarım günü, idari tatil olarak belirleme kararı aldık.

* Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyor.

* 15 Temmuz zaten malum bizim FETÖ terör örgütü sebebiyle o günü tatil olarak ilan etmiştik. O gün itibariyle başlıyoruz ve süreç bu şekilde devam ederken 16’sında herkes mesaisinde olabilecek.

* Bu kararın gerek bulundukları yerde kurbanlarını kesecek, gerek memleketlerine ziyarete gidecek, gerekse bu süreyi tatili için kullanacak vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.

BAYRAMDA KÖPRÜLERDEN GEÇİŞLER ÜCRETSİZ

* Geçtiğimiz 19 yılda bu alanda toplamda 1 trilyon 104 milyar lirayı aşan yatırım gerçekleştirilmiştir. Türkiye’yi dünyanın en konforlu ulaşım altyapısına sahip yeni lojistik süper gücü yapmak için gece gündüz çalıştık.

* Hamdolsun geldiğimiz noktada hedeflerimizin önemli bir kısmına ulaştık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu bin 714 kilometreden 3 bin 532 kilometre çıkarttık.

* Bu yollar üzerinde uzunluğu 567 kilometreyi bulan 364 yeni tünel, uzunluğu 396 kilometreyi bulan 567 yeni köprü ve viyadük inşa ettik. Demiryollarında, havayollarında ve deniz yollarında da benzer atılımları hayata geçirdik.

* Ülkemizi lojistik merkezi haline getirerek dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden birisi olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara Niğde otoyolu, kamu özel işbirliği ile milletimize sunduğumuz yatırımlardan biridir.

* Niğde-Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs yolcu otobüsü kamyon ve TIR’larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek. Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum.

* Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

* Uzunluğu 5 kilometreyi bulan 3 adet çift tüp tünel uzunluğu, çift viyadük, 6 adet çift köprü ve 4 adette kavşak inşa ettik. Malkara Çanakkale otoyolu çalışmalarımızda hızla sürüyor.

* Hizmete açmayı planladığımız Çanakkale Köprüsü’nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin montajına başlıyoruz. Tünel ve köprü projelerimizle milletimize eser kazandırmaya devam ediyoruz.