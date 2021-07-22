Bayram tatilinde vatandaşların akınına uğramıştı! Kentte vaka sayısı yüzde 100 arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından haftalık vaka sayıları paylaşıldı. Buna göre bir önceki hafta 16,69 olan Muğla’nın haftalık vaka sayısı, 10-16 Temmuz tarihleri arasında 33,44’e yükseldi.

NÜFUS 6 KATINA ÇIKTI

Yerleşik nüfusu 1 milyon olan Muğla’da bir hafta önce Türkiye’nin dört bir yanından gelen tatilciler ile birlikte nüfusu 6 milyona çıktı. Artan nüfusa paralel olarak vaka sayıları da arttı. Muğla’nın nüfusu yüzde 500 artarken, Covid-19 vaka sayıları da yüzde 100 artış gösterdi.

AŞILAMADA MAVİYE DÖNEN İLK İLDİ

Türkiye’de aşılamada ilk maviye dönen Muğla’da ilk doz aşılama oranı yüzde 84,5’lere ulaştı. Muğla’da 1’inci doz aşı olanların sayısı 675 bin 500’e, ikinci doz aşı olanların sayısı 428 bin olarak gerçekleşti. Üçüncü doz aşı olanların sayısı ise 103 bin kişiye ulaştı.

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