Bayram Tatlıları

İncir Tatlısı

Malzemeler:

1 kilo incir

1,5 su bardağı tozşeker

6–7 adet kuru karanfil

1 çay kaşığı tarçın (isteğe göre)

Dondurma

Yapılışı:

İncirleri yıkayın sap kısımlarını bıçak yardımıyla çok derine kaçmadan artı şeklinde açın.

İncirleri borcama yerleştirin, üzerine tozşeker ve tarçını serperek karanfilleri atın.

Fırını 180 dereceye ayarlayın, incirlerin üzerin alüminyum folyo ile kapatarak suyunu salana kadar (yaklaşık 25–30 dakika) pişirin.

Pişen incirleri soğumaya bırakın. Servis tabağına aldığınız incirlerin üzerine tepside kalan şerbeti gezdirin.

Her incirin üzerine 1–2 tatlı kaşığı dondurma koyarak servis yapın.

İrmik Tatlısı

Malzemeler:

1 litre süt

10 yemek kaşığı toz şeker

10 yemek kaşığı irmik

1 paket şekerli vanilin yada 2-3 damla vanilya ekstraktı

İsteğe göre 1 paket burçak bisküvi

1 yemek kaşığı margarin

Servis için taze meyveler yada dondurma

Yapılışı:

Tencereye sütü, şekeri ve irmiği ekleyip ocağı açın.

Muhallebi kıvamına gelinceye kadar orta ateşte karıştırarak pişirin.

Kaynayan tatlınızı (küçük baloncuklar çıkaracak) ocaktan almadan hemen önce vanilyayı ve margarini ekleyerek hızlıca karıştırın.

İsteğe göre küçük kaplara yada önceden ıslatılmış borcama dökün.

Oda sıcaklığına gelince buzdolabına alın ve birkaç saat dinlendirin.

Dilimleyerek servis yapın.

Kemal Paşa Tatlısı

Malzemeler:



1 paket kemal paşa tatlısı (140 gr)

1 kg toz şeker

1 litre su

isteğe göre yarım limon suyu

Yapılışı:

Önce hazır kemal paşa tatlısının şerbeti kaynatılır. Kaynayan şerbete tatlılar eklenir. Yumuşayıncaya kadar kısık ateşte 25 dk. kaynatılan tatlılar geniş bir kaba alınır.

Soğuduktan sonra kaymakla veya krem şanti bilemediniz hindistancevizi ile servis yapılır.

Şekerpare

Malzemeler:

Hamur Malzemeleri:

2 adet yumurta (1 tanesinin sarısı şekerparelerin üzerine)

yarım su bardağı sıvıyağ yada fındık yağı

1 paket hamur kabartma tozu

yarım su bardağı pudra şekeri

2,5-3 su bardağı un

Şerbeti İçin:

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

2-3 damla limon suyu

Yapılışı:

Tüm hamur malzemesini geniş bir karıştırma kabına alarak kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yoğurun.

Fırın tepsinisini sıvıyağ ile yağlayın.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak elinizde yuvarlayın, hafifçe bastırarak 3-4 santim aralıklarka tepsiye dizin.

Ayırdığınız yumurta sarısını şekerparelerin üzerine sürün ve birer adet fıntık koyun.

180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Şekerpareler pişerken tüm şerbet malzemesini küçük bir tencereye alın. Yüksek ateşte şeker tamamen eriyip şerpet koyulaşmaya başlayıncaya kadar karıştırarak kaynatın. 2-3 damla limon suyu damlattığıız şerbeti 1-2 dakika daha kaynatın.

Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine sıcak şerbeti dökün.

Şekerpareler şerbeti tamamen çekip soğuyunca servis yapın.

Revani

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 çay bardağı irmik

1 çay bardağı un

1 çay toz şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

Tepsiyi yağlamak için:

2 çorba kaşığı un

yarım çorba kaşığı tereyağı

Şurubu için:

1 tatlı kaşığı limon suyu

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Yapılışı:

Yumurtaların, şekeri ve 1 tutam tuzu çırpma kabına alın, yumurtalar iyice kabarıncaya kadar çırpın.

Un, irmiğik, vanilyayı kabaran yumurtaların içine ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Son olarak kabartma tozunu ekleyin ve 1-2 kez daha karıştırın.

18-20 cm çapında yuvarlak bir borcam yada tepsiyi yağlayın ve unu üzerine serpin. Tepsinin her yanı unlanınca ters çevirin ve fazla unu dökün

Hazırladığınız revani karışımını yağladığınız tepsiye yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika kadar pişirin.

Revani pişerken şerbeti için şeker ve suyu bir tencereye alın harlı ateşte şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın. Limon suyunu ekleyerek 2-3 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın.

Revaniyi fırından almadan önce bir kürdan batırarak içinin pişip pişmediğini kontrol edin. Kürdan kuru çıkarsa pişen revaniyi dilimleyin ve üzerine ılık şerbeti dökün.

Yarım saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis yapın.

Ayva Tatlısı

Malzemeler:

4 adet ayva

2 su bardağı şeker

su

Üzeri için:

Kaymak

Şam fıstığı

Yapılışı:

Ayvaları ortadan ikiye bölün, kabuklarını soyun çekirdekli çıkartın ve kenara ayırın, ayvaların kararmaması için limonlu suda bekletin.

İkiye böldüğünüz ayvaları geniş bir tencereye dizin.

Biraz ayva kabuğunu ve çekirdeklerini içine atın (kullanacaksanız kürdanın ucuyla gıda boyasını ekleyin).

Ayvaların üzerine tüm şekeri eşit olarak dökün.

Ayvaların yarısını geçinceye kadar su ilave edin.

Kısık ateşte ayvalar yumuşayıncaya ve rengini alana kadar pişirin.

Soğuduktan sonra üzerlerine kaymağı ilave edin ve fıstıkları serperek servis yapın.

Lokma Tatlısı

Malzemeler:



1 kg.un

1 paket yaş maya (40 gr)

1 çorba kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 kahve fincanı ay çiçek yağı

Su (yumuşak bir kıvam elde edene kadar eklenecek)

Şerbet için:

2 kg. toz şeker

5 su bardağı su

1/2 limonun suyu

Kızartmak için: Sıvıyağ

Yapılışı:



Şerbet için su ,şeker ve limon suyunu kaynatın. Üzerine köpükler oluştuktan sonra 10 dakika daha kaynatıp altını kapatın.

Lokma hamuru için un, maya, tuz, şeker ve ay çiçek yağı ve ılık suyla çok yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp ılık bir yerde 2 katı oluncaya kadar dinlenmeye bırakın. Kabarınca yeniden elinizle karıştırın.

Hamurdan parçalar koparın ve kızgın yağda kızartın.

Kızaran lokmaları ve soğuk şuruba atın. Şerbette 10-15 dakika bekletip ılık olarak servis yapın.

Hanım Göbeği ve Vezir Parmağı Tatlısı

Malzemeler:



3 su bardağı su

100 gr. tereyağı

2,5 su bardağı un

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı nişasta ya da pirinç unu

1 tatlı kaşığı şeker

1 tutam tuz

Şerbeti için:

4 su bardağı su

4,5 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

2 su bardağı kızartma yağı

Yapılışı:

Su ve tereyağını çelik tencereye alın, su kaynamadan önce tereyağının iyice erimesi için karıştırın.

Elenmiş unu yavaş yavaş tencereye ekleyin ve karıştırın. Tuzu ve şekeri ekleyerek tencereye yapışmayan bir hamur elde edene kadar kavurun (Hafif ateşte 8-10 dakika).

Tencereyi ocaktan alın, tahta kaşıkla sürekli yayarak ve toplayarak hamurun kabuk bağlamadan soğumasını sağlayın. ılınınca yumurtalar birer birer kırın. İrmik ve pirinç ununu (yada nişastayı) ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edene kadar tahta kaşıkla yada mikserle yoğurun.

Hamurunuz kendini toplayınca, ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve elinizi hafifçe ıslatarak top gibi yapın. Ortalarını parmağınız ile bastırdığınız toplarınızı yağa atın ve ocağı en kısıkta açın, tatlıları yağda arada sallayarak kızartın.

Kızaran tatlıları hemen soğuk şuruba atın.. 5-6 dakika şerbeti çeken tatlıları servis tabağına alın.

Not: Her kızartmadan sonra yağı bir süre soğutun, yoksa tatlınızın içi iyi kızarmaz.

Şerbet malzemeleri ve yapılışı:

Şeker ve suyu tencereye koyun, şeker eriyene kadar karıştırarak kaynamaya bırakın, şurup kıvamına gelmek üzereyken limon suyunu ekleyin ve ocaktan alın.

Ilık ılık servis yapın

Havuçlu BonBonlar

Malzemeler:

4 su bardağı havuç rendesi (300 gr)

1 su çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı su

22 – 24 adet petibör bisküvi (kakaolu petibör)

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı portakal kabuğu rendesi

Yapılışı:

Havuçları rendeleyin, şeker ve su ile birlikte tencereye alın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Suyunu çeken havuçları ılınmaya bırakın. Rondoda çektiğiniz bisküvi, tarçın ve portakal kabuğu rendesini ilave ederek yoğurun.

Ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizde yuvarlayarak toplar yapın.

File antep fıstığı ya da hindistan cevizine bulayarak servis yapın.

Hindistan Cevizli Çiko Toplar

Malzemeler:

1.5 paket çifte kavrulmuş petitbeurre

125 gr margarin ya da tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

Yarım su bardağı süt

1 yemek kaşığı nescafe

1 yemek kaşığı kakao

1 çay bardağı damla çikolata

1 tatlı kaşığı türk kahvesi

1,5 su bardağı hindistan cevizi rendesi

Yapılışı:

Bisküvileri rondodan geçirin ve geniş bir yoğurma kabına dökün.

Süt ve margarini ocağa alıp margarin eriyiceye kadar ısıtın. Sütün içine kakaoyu, kahveyi, nescafeyi ekleyerek karıştırın.

Bisküvinin üstüne ısıttığınız malzemeyi ve damla çikolatayı ekleyerek yoğurun.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak top gibi yuvarlayın.

Hindistan cevizine bulayarak servis tabağına alın.

Elmalı Sütlü Tatlı

Malzemeler:

3 adet elma

1 yemek kaşığı toz şeker

yarım çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tarçın

İrmikli karışım için:

1 litre süt

7 yemek kaşığı irmik

4 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için:

100 gr. toz şam fıstığı

Yapılışı:

3 adet elma soyulur ve küp küp doğranır.

Tencereye alınan elmalara, toz şeker ve su eklenerek çok yumuşatmadan pişirilir.

Sıcakken tarçın eklenerek karıştırılır ve soğumaya bırakılır

Başka bir tencerede süt, irmik ve şeker sürekli karıştırılarak kaynatılır. İrmik kaynadıktan sonra 4-5 kaynatılarak kıvam alması sağlanır.

Çukur bir kaba (kabı ıslatırsanız tatlınız soğuduktan sonra daha kolayca ters çevrilecektir) kabın ortası boş kalacak şekilde elmalar döşenir.

Daha sonra irmik dökülür ve sertleşmesi için buzdolabında 1 gece bekletilir.

Servis yapmadan önce tatlı geniş bir servis tabağına ters çevrilir ve üzerine toz şam fıstığı serpilir.

Şam Tatlısı

Malzemeler:

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı irmik

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

Şerbeti İçin:

3,5 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Süslemek İçin:

1 su bardağı süt

1 paket kremşanti

fındık (sadece toz yeşil fıstıklada süslenebilir)

Yapılışı:

Yumurta ve toz şekeri çırptım.

Yoğurt, irmik, un, kabartma tozu ve vanilyayı ekledim kek kıvamında iyice karıştırdım.

Yağlanmış fırın tepsisine döküp 180 derece ısıtılmış fırında üzeri kızarına kadar pişirdim.

Diğer tarafta şerbetini yaptım Hamurda şerbetde ılıkken üzerine gezdirdim. ( bir gece beklerse hamur şerbeti daha iyi çekiyor daha lezzetli oluyor)

Soğuyunca dilimledim üzerini kremşanti ve fındıkla süsleyip servis yaptım.

Krem Karamel

Malzemeler:

Krem için:

6 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 litre süt

Karamel için:

1 su bardağı şeker

6-7 yemek kaşığı su

Yapılışı:

Öncelikle küçük bir teflon tavaya karamel için şeker ve su konur.

Tava ocağın büyük gözüne yerleştirilir ve yüksek ateşte şeker suyunu çekip rengi koyulaşana kadar pişirilir.

Dikkat edilmesi gereken karamelin rengi çok koyulaşmadan ocaktan almaktır, çünkü siz farketmeden karamel yanabilir.

Ocaktan alınan akışkan karamel hiç vakit kaybetmeden kaplara eşit olarak dağıtılır. (Soğurutsanız karamel kristalleşir ve akmaz)

Derin ve geniş bir kapta oda sıcaklığında yumurtalar ve şeker yoğunlaşana ve köpürene kadar çırpılır.

İçine 1 paket vanilya ilave edilir ve 2 dk. daha çırpmaya devam edilir.

Yumurtalı karışıma süt eklenerek ve yüksek devirde çırpma işlemine 3-4 dk. devam edilir.

Mikser kullandığınız için yumurtalar aşırı şekilde kabaracak (Aman bu ne biçim tarif 50 kişilik krem karamel çıkar bundan demeyin 🙂 ) Üzerinde biriken köpükleri sıvı karışım görünene ve köpük tamamen temizlenene kadar kepçe ile alın.

Karamel koyduğunuz kaplara bölüştürün.

Fırını 175 dereceye ayarlayın ve ısıtın, ocakta su kaynatın.

Borcam yada başka bir fırın kabına karamel kaplarını yerleştirin.

Sıcak suyu borcama kapların yarısına gelecek şekilde dökün ve fırına verin.

Üzerileri kızarana kadar pişirin.

Kaplarından çıkartarak ılınmasını bekleyin ve buzdolabına alın.

Yaklaşık 12 saat dinlendirdikten sonra servis yapın.

Kremalı Yufka Çanakları

Malzemeler:

1 adet yufka

yarım paket çiğ krema

2 yemek kaşığı krem peynir

reçel

margarin

isteğe göre 1-2 yemek kaşığı pudra şekeri

badem

Yapılışı:

1 adet yufkayı orta boy kareler olacak şekilde parçalara ayırın.

Her kareyi oda sıcaklığında margarin ile yağlayın. Fırının en yüksek seviyeye ayarlayın.

yufkalardan 2 yada 3 parça alın köşeleri çapraz gelecek şekilde muffin kaplarına yerleştirin ve üzerilerine bastırın.

Yufkalar kızarana kadar pişirin.

Derin bir kapta krema ve peyniri isteğe göre pudra şekerini iyice çırpın.

Fırından aldığınız çanaklar soğuyunca kaplardan çıkarın, hazırladığınız kremayı yufka çanaklara paylaştırın.

Üzerilerine badem serpin ve reçel gezdirerek servis yapın.

Fırında Sütlaç

Malzemeler:

5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 çay bardağı pirinç (küçük çay bardağı)

2 su bardağı su pirinci haşlamak için

Yapılışı:

Küçük bir sos tenceresine 1 çay bardağı pirinci ve 2 su bardağı suyu alıp pirinçler yumuşayıp suyunu çekinceye kadar haşlayın ve soğumaya bırakın.

Orta boy bir tencerede sütü, nişastayı ve şekeri alıp iyice çırpın.

Üstüne haşladığınız pirinçleri ilave edin. Süt kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra orta ateşte kıvam alıncaya kadar pişirin.

Kıvamı muhallebi kıvamından biraz sulu olacak, karıştırırken kaşığı tutmaya ve ağırlaştığını hissedersiniz.

Kıvamını alan sütlacı fırın kaplarına üstlerinde 1 parmak boşluk kalacak şekilde paylaştırın ve kapları fırın tepsisine yerleştirin.

Fırının ızgarasını açın sütlaçları tepsi ile fırının en üst rafına koyun. Tepsiye 1 litre kadar su ilave edin.

Sütlaçların üstü kızarıncaya kadar pişirin. Pişen sütlaçları sıcak suya dikkat ederek fırından alın.

Oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirin. İsterseniz buzdolabında soğutarak servis yapın.

Beze

Malzemeler:

4 adet yumurta akı

300 gr. toz şeker

1 tutam tuz

Yapılışı:

Oda sıcaklığındaki yumurtaların sarıları ve akları birbirinden ayrılır.

Yumurta akları geniş cam bir kaseye alınır toz şeker ve tuz ile kaşıktan düşmeyecek kıvama gelinceye kadar yani en az 25 dakika kadar mikserle yüksek devirde çırpılarak kabartılır (.sürenin uzun olamasının sebebi toz şekerin bu yöntemle zor erimesi).

Bezelerin şekiller okadar önemli değil diyorsanız kaşık kullanarak, şekillerinin düzgün olmasını isterseniz krema torbasına koyarak yağlı kağıt serilmiş tepsiye 1’er cm. aralıklarla paylaştırabilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 110 derece fırında 1 saat kadar pişirin.

Pişen bezeleri hemen fırından çıkarmayın önce fırının kapağını aralayın bezeler ılınınca çıkartın, bezeler tamamen soğuduğunda servis tabağına alın.

Krem Şokola

Malzemeler:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı pirinç unu

1 paket vanilya

Her bardak için yarım dilim normal yada kedi dili bisküvi

Kreması için:

1 paket krema

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Süslemesi için:

Çikolata parçaları

Yapılışı:

Bisküviler haricinde tüm kuru malzemeyi eleyerek tencereye alın, soğuk sütü tencereye eklerken çırpıcı yardımıyla sürekli çıpın. Ocağın altını yakın ve karıştırarak üzerinden kabarcıklar çıkıp yoğunlaşana kadar pişirin ve ocaktan alın. Ilınmasını bekleyin ve servis kaselerine yada bardaklara birer parça bisküvi eklediktensonra yarısına kadar ılık şokolayı dökün.

Kremayı 2 yemek kaşığı pudra şekeri ile iyice çırpın ve kasedeki şokolaların üzerine ekleyin, buz dolabında 1 saat kadar beklettikten sonra çikolata parçaları ile süsleyerek servis yapın

Profiterol

Malzemeler:

Hamuru için:

230 ml. Su

40 gr. Tereyağı

115 gr. Un

3 adet yumurta

İç kreması (pastacı kreması) için:

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı un

5 yemek kaşığı toz şeker

2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı vanilya aroması

Çikolatalı sos için:

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 su bardağı toz şeker

2 yumurtanın sarısı

3-4 yemek kaşığı kakao

Yarım paket vanilya

2,5 su bardağı süt

Süslemek için:

File fıstık ya da badem

Yapılışı:

Hamur yapılışı:

Su ve tereyağını çelik tencereye alın, su kaynamadan önce tereyağının iyice erimesi için karıştırın, hemen unu ekleyin.

Topaklanmaması için tahta bir kaşıkla sürekli karıştırın. Bu şekilde hamurunuz toparlanacak. Ara vermeden 3-4 dakika kısık ateşte karıştırmaya devam edin, hamur kendini tenceren kuratrıp toparlanınca ocaktan alın.

Geniş bir borcama koyun, tahta kaşıkla sürekli yayarak ve toplayarak hamurun kabuk bağlamadan soğumasını sağlayın.

Hamurunuz soğuyup pürüssüz bir hal alınca temiz ir çelik tencereye alın.

Üzerine yumurta ekleyerek mikserle çırpın, yumurtaları mutlaka tek tek ekleyin.

Yumuşak ve yapışkan bir hamur elde ettiğinizde hamurunuzu duy takılı krema sıkma torbasına alın.

Krema torbasındaki hamuru yağlı kağıt şerilmiş fırın tepsisine 2’şer cm. aralıklarla toplar oluşturacak şekilde sıkın. Hamur oldukça yapışkan olduğu için parmak uçlarınızı hafifçe ıslatarak topların üzerini hafifçe düzeltin.

190 derece ısıtılmış fırında 30 dakika boyunca pişirin (hamur pişince sakın fırın kapağını açmayın) fırın kapalı olarak hamuru soğumaya bırakın.

İç krema (Pastacı Kreması) Yapılışı:

Vanilya esansınız yoksa şekerli vanilin ve yumurta kokusunu alması için 2 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi kullanabilirsiniz. Limon kabuğu ttalınıza çok hoş ir aroma katacaktır.

Tüm kerema malzemesini tencereye aktarın orta ateşte karıştırarak koyulaşana kadar pişirin ve ocaktan alın. Ara sıra karıştırarak soğutun.

Pişen şu toplarınız ikiye bölerek varsa dondurma kaşığı ile yoksa tatlı kaşığı ile iç kremasını doldurun.

Çikolatalı sos yapılışı:

Tüm sos malzemesini soğukken tencereye alın ve aynı pastacı kreması gibi koyulaşana kadar karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.

İçlerini doldurduğunuz şu toplarını isteğinize göre yanyana yada benim gibi üst üste dizin ve üzerine çikolatalı sos gezdirin. Fıstık serperek servis yapın.

Kadayıf Sarma

Malzemeler:

2 adet yufka (normal yufkacı yufkası)

250-300 gr. tel kadayıf

200 gr. iri dövülmüş ceviz

150 gr. tereyağı (margarin kullanabilirsiniz ama tereyağı süper oluyor)

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

5–6 damla limon suyu

Yapılışı:

Şerbetin tüm malzemesini tencereye alın, ara sıra karıştırarak kaynatın. Şerbet kıvam alınca içine limon suyunu ekleyin, 1 taşım kaynatıp soğumaya bırakın.

Tereyağını eritin ve kenara alın.

İlk yufkayı mutfak tezgahınıza serin ve üzerine fırça yardımıyla tereyağı sürün. 2. yufkayı da üzerine serin ve tereyağı sürün.

Elinizdeki tüm kadayıfı didikleyerek yufkanın üstüne yayın.

Kadayıfların üzerine çekilmiş ceviz içini serperek rulo yapın.

Fotoğraftaki gibi çok kalın olmayan neredeyse 2-3 cm kalınlığında parçalara kesin.

Borcamı yağlayın, üstüne dilimleri yan yana dizin. Kalan tereyağını tatlıların üstüne gezidirin.

190 derece fırında iyice kızarana kadar pişirin.

Kızaran tatlılar ilk sıcağını atınca soğuk şerbeti üzerinde gezdirin, 5-6 dakika sonra tatlı ılıkken ters yüz edin. Şerbetini çekince servis tabağına alın, üzerine ceviz serperek servis yapın.

Halka Tatlısı

Malzemeler:

3 su bardağı su

100 gr. tereyağı

2,5 su bardağı un

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı nişasta ya da pirinç unu

1 tatlı kaşığı şeker

1 tutam tuz

Şerbeti için:

4 su bardağı su

4,5 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

2 su bardağı kızartma yağı

Yapılışı:

Şerbeti için; şeker ve suyu tencereye koyun, şeker eriyene kadar karıştırarak kaynamaya bırakın, şurup kıvamına gelmek üzereyken limon suyunu ekleyin ve ocaktan alın.

Su ve tereyağını çelik tencereye alın, su kaynamadan önce tereyağının iyice erimesi için karıştırın.

Elenmiş unu yavaş yavaş tencereye ekleyin ve karıştırın. Tuzu ve şekeri ekleyerek tencereye yapışmayan bir hamur elde edene kadar kavurun (Hafif ateşte 8-10 dakika).

Tencereyi ocaktan alın, tahta kaşıkla sürekli yayarak ve toplayarak hamurun kabuk bağlamadan soğumasını sağlayın. ılınınca yumurtalar birer birer kırın. İrmik ve pirinç ununu (yada nişastayı) ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edene kadar tahta kaşıkla yada mikserle yoğurun.

Hamurunuz kendini toplayınca,tırtıllı başlık takılmış krema pompasına doldurun ve 10-12 cm uzunluğunda şeritler halinde sıkarak parçalara bölün ve uçlarını birleştirin.

Kestiğiniz tatlıları soğuk yağa atın ve ocağı en kısıkta açın, tatlıları tavayı arada sallayarak kızartın

Kızaran tatlıları hemen soğuk şuruba atın.. 5-6 dakika şerbeti çeken tatlıları servis tabağına alın.

Not: Her kızartmadan sonra yağı bir süre soğutun, yoksa tatlınızın içi iyi kızarmaz.

Tulumba Tatlısı

Malzemeler:

3 su bardağı su

100 gr. tereyağı

2,5 su bardağı un

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı nişasta ya da pirinç unu

1 tatlı kaşığı şeker

1 tutam tuz

Şerbeti için:

4 su bardağı su

4,5 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

2 su bardağı kızartma yağı

Yapılışı:

Şerbeti için:

şeker ve suyu tencereye koyun,

şeker eriyene kadar karıştırarak kaynamaya bırakın,

şurup kıvamına gelmek üzereyken limon suyunu ekleyin ve ocaktan alın.

Su ve tereyağını çelik tencereye alın, su kaynamadan önce tereyağının iyice erimesi için karıştırın.

Elenmiş unu yavaş yavaş tencereye ekleyin ve karıştırın. Tuzu ve şekeri ekleyerek tencereye yapışmayan bir hamur elde edene kadar kavurun (Hafif ateşte 8-10 dakika).

Tencereyi ocaktan alın, tahta kaşıkla sürekli yayarak ve toplayarak hamurun kabuk bağlamadan soğumasını sağlayın. ılınınca yumurtalar birer birer kırın. İrmik ve pirinç ununu (yada nişastayı) ekleyerek pürüzsüz bir hamur elde edene kadar tahta kaşıkla yada mikserle yoğurun.

Hamurunuz kendini toplayınca,tırtıllı başlık takılmış krema pompasına doldurun ve şeritler halinde sıkarak istediğiniz büyüklükte parçalara bölün.

Kestiğiniz tatlıları soğuk yağa atın ve ocağı en kısıkta açın, tatlıları yağda arada sallayarak kızartın

Kızaran tatlıları hemen soğuk şuruba atın.. 5-6 dakika şerbeti çeken tatlıları servis tabağına alın.

Not: Her kızartmadan sonra yağı bir süre soğutun, yoksa tulumba tatlınızın içi iyi kızarmaz.