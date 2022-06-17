Bayram tıraşı zamlı olacak

Eskişehir Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Gürdal Sarıkaya, kuaför ve berber hizmetleri için yeni tarife belirlediklerini söyledi. Sarıkaya, zamlı berber ve kuaför ücretlerinin bayram öncesinde uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

Kemal ATLAN

Doğalgaz, elektrik ve ardı ardına akaryakıta yapılan zamların etkisi iğneden ipliğe yansırken kuaförler ve berberler de bayram öncesinde zam hazırlığı içerisinde.

Yeni zamların bayram öncesinde uygulanmaya başlayacağını belirten Eskişehir Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Gürdal Sarıkaya, “Hakkımızı alacağız. Belli değil ama tatmin edecek rakamlar. En geç 1 ay içinde net duruma girer, şu an da tarifelerimiz basım halinde. Bayram öncesi zamlar kapıda. İnşallah bu sayede meslektaşlarımın yüzü gülecek” dedi.

“HAKKINIZI ALIN”

Yeni tarife çalışması yaptıklarını ifade eden Sarıkaya, şunları söyledi:

“Tabi zamların peşine yetişmemiz çok zor. Meslektaşlarımdan rica ediyorum. Lütfen değerli kardeşlerim sizler zanaatkar insanlarsınız. Bizim bir koltuğun başına geçmemiz 4 senemizi alıyor. Yaptığınız zanaatın karşılığını almakta sıkıntı çekmeyin. Şu an tarifeler düşük. Yeni bir çalışma yaptık. Tarifemiz basılıyor. Fiyatlarımız uygun ama bizim derdimiz tarife basmak değil. Buna meslektaşlarımızın uyması gerekiyor.

Kolay bir meslek değil. En güzelini yapıyoruz. Belli bir zaman sonra, belli bir yaştan sonra varis, bel ve boyun fıtığı gibi hastalıklarımız çıkıyor. Çok çalışmakla değil, 20 kişi değil 10 kişi tıraş edin ama aynı parayı kazanın. Ama lütfen hakkınızı alın, yeni zamlarımız gelecek. Çünkü gerçekten geçim bizim için zorlaştı.

Bütün malzemelerimiz pahalandı. Ama tıraşa zam yapamadık. Kira zamlandı, BAĞ-KUR zamlandı, SGK zamlandı, malzemelerimiz aldı başını gitti. Tıraşlarımız ise aynı fiyatlarda. En büyük sıkıntımız fiyat tarifelerinin dengesizliği. Aynı mahallede ayrı fiyatlar çıkarılıyor. Bunun önüne geçmek için bütün mücadelemizi vereceğiz.”

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