Bayram yasağı – Yılmaz Özdil yazdı.
Bayram yasağı – Yılmaz Özdil
– Camide miting yaptılar.
– Mihrapta imamla beraber seçim konuşması yaptılar.
– Ramazan ayında mahyalara belediye başkanlarının ismini yazdılar.
– Hazreti Muhammed’e Akp amblemiyle nüfus cüzdanı çıkardılar.
– Kabe’de parti tezahüratı yaptırdılar, siyasi slogan attırdılar.
– Belediye binasının önüne Kabe maketi kurdular, maket Kabe’yi tavaf edenlere zemzem suyu ikram ettiler.
– Asrın liderimize “hoşgeldin Allah’ın elçisi” diye seslendiler.
– Asrın liderimizi “Allah’ın yeryüzündeki gölgesi” ilan ettiler.
– Asrın liderimizin mücadelesini Uhud Savaşı’na benzettiler.
– Genel başkanlarına olan bağlılıklarını sahabelerin Hazreti Muhammed’e bağlılığına benzettiler.
– Akp mitingine katılmanın farz-ı ayn hükmünde olduğunu, yani, dinimizin kesin emirlerinden olduğunu söylediler.
– Sözde tarihçi çıktı, “İslami kaideye göre Akp’ye oy vermek İslam’ın gereğidir, iman bunu emreder” dedi.
– “Referandumda evet çıkacağına dair hadis-i şerif var” dediler.
– Referandumda hayır verecek olanların “şeytan” olduğunu söylediler.
– “Referandumda hayır diyenler haçlı zihniyetidir” dediler.
– Akp milletvekili camide mihrabın önüne masa koydu, kıbleyi arkasına alarak, seçim konuşması yaptı, Akp’ye oy istedi.
– Peygamberimize saygı için okunan salavat’ı asrın liderimize monte ettiler, “Recep Tayyip Erdoğan salli ala Muhammed” diye okudular.
– Asrın liderimiz, kendisine oy vermeye niyeti olmayanları uyardı, “ahiretinizi tehlikeye atmayın” dedi.
– Turistik seyahat yapar gibi zırt pırt topluca umreye gittiler, kutsal toprakları ihale dağıtım merkezi haline getirdiler.
– Akp’nin rektörü çıktı, “İslami olarak cumhurbaşkanımıza itaat etmek farzdır, cumhurbaşkanımıza karşı çıkmak haramdır” dedi.
– Akp’nin bakanı, Akp’ye oy verenlerin “ruzi mahşerde beraat belgesi almış olacağını” söyledi.
– “Akp’ye oy vermeyenleri Allah çarpar” bile dediler.
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– Atatürk düşmanlarının en büyük palavrası olan “camiler kapatıldı” sakızını çiğnediler.
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Netice?
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– Camileri kapattılar.
– Hem de ramazan ayında kapattılar.
– Cuma namazını yasakladılar.
– Kabir ziyaretini yasakladılar.
– İftar çadırlarını yasakladılar.
– Umreyi yasakladılar.
– Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi’nde sokağa çıkma yasağı ilan ettiler.
– Bayram namazı kılınmasın diye, bayramlaşma yapılmasın diye, Ramazan Bayramı’nda bütün ülkede sokağa çıkma yasağı ilan ettiler.
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Bu kararlar elbette kesinlikle doğrudur.
Akp hükümetini gösterdiği basiret nedeniyle yürekten kutluyorum.
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Ama…
Allah’ın tokadı yok dedikleri, işte tam olarak budur.
Takdiri ilahidir.
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Akp’ye oy vermeyenleri değil…
Dini siyasete alet edenleri çarptığının kanıtıdır!
Yılmaz Özdil