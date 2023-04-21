Bayramda hangi otoyol ve köprüler ne zaman ücretsiz? Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı’nda ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollar belli oldu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararda Yap İşlet Devret modeliyle yapılan otoyol ve köprüler ayrı tutuldu.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00’dan 24 Nisan pazartesi 07.00’ye kadar ücretsiz olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz olacak.