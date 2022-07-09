Bayramda köprü ve yollar ücretsiz mi? Hangi otoyol ve köprüler ne zaman ücretsiz?

Kurban Bayramı’nda ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollar belli oldu. Buna göre Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile köprülerde geçişler bayramda ücretsiz olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü kullananlar geçiş ücreti ödemeyecek.

Kurban Bayramı süresince ücretsiz olarak geçilebilecek köprü ve otoyollar açıklandı. Ücretsiz yollar ve köprüler içerisinde yap İşlet Devret modeliyle yapılan otoyol ve köprüler yer almıyor. Bayram süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollardan geçiş ücreti alınmayacak.

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı’nda bu gece yarısından başlamak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş ücretsiz olacak.

Kamu özel işbirliği (KÖİ) kapsamında yapılan ve özel şirketler tarafından yaptırılıp işletilen köprü ve otoyollarda ise bayramda ücretsiz ya da indirimli geçiş olmayacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Yavuz Sultan Selim, Osmanbey, 18 Mart Çanakkale köprüleri, İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli bayramda da paralı olacak.

Aynı kararla, 9 Temmuz’dan başlamak üzere belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlanacaklar da söz konusu kararname dışında tutularak, belediyelere bu yönde ücretsiz hizmet verebilme imkanı tanındı.