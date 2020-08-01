Bayramda sebzede tüketin

Et ve tatlı ağırlıklı beslendiğimiz Kurban Bayramı’nda sağlık sorunları yaşamamak ve kilo almamak için bazı noktalara dikkat etmekte yarar var. İşte İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk’in tavsiyeleri: Öncelikle kesilen eti 24 saat bekletmek gerekir. Etin kahvaltıda değil, öğle yemeğinde tüketilmesi sağlıklıdır.

Porsiyon başına 100 gram kadar et idealdir. Fazlası özellikle ileri yaştakiler ve kronik hastalığı olanlar için zararlıdır. Çünkü karaciğeri ve böbreği yorar, kabızlık yapar. Kalp ve böbrek hastaları için de tehlikelidir. Et yemeğiyle birlikte bol sebze tüketilmelidir. En azından tabağınızın yarısı et yarısı sebze dolu olsun. Eti bol limonlu yeşil salatayla tüketin. Salatadaki C vitamini, ette bulunan demirin emilimini sağlar ve zengin lif içeriği ile kabızlığı önler. Meyveleri de tek başına öğün aralarında yiyin.

SAKATAT NEDEN RİSKLİ?

Sakatatlar, vücudun depo organları olduğu için protein, A ve B vitaminleri, selenyum ve çinko gibi minerallerden zengindir, kolesterol ve doymuş yağ içeriği fazladır. Ancak endüstriyel ve çevresel toksinler, tarım ilaçları, hayvanlara verilen hormon ve antibiyotikler bu organlarda birikir. Sakatatlar; deli dana hastalığı, virüs ve parazit riski taşıyan bölümlerdir. Organik olarak doğada yetiştirilen hayvan sakatatları çekinmeden yenebilir. Kalp-damar ve kolesterol hastaları sakatat tüketmemelidir.

ET NASIL SAKLANMALI?

Et çabuk bozulur, birkaç gün içinde tüketilecekse buzdolabında 4 derecede saklanabilir. Derin dondurucuda ise -18 derecede 6 ay kalabilir. Eti küçük parçalara ayırıp, yağlı kağıtlara sararak derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Kesinlikle alüminyum folyo kullanmayın. Çünkü alüminyum ete geçerek zehre dönüşür. Kanserojendir, beyne zarar verir ve Alzheimer’a yol açabilir. Dondurulan etleri de buzdolabında çözdürün, eti dışarıda çözdürmek bakteri üremesine neden olur.

BELİNİZ YAĞLANMASIN!

Çikolata ve tatlılar rafine şeker, doymuş yağ içerirler. Kalorileri fazla ve besin değerleri düşüktür. Bol doymuş yağ ve rafine şeker bel ve boyunda yağ olarak birikir, obezite ve şeker hastalığına yol açar. Bu yiyecekler çok az miktarda tüketilmelidir. Hazımsızlığa karşı tüm yemekler yavaş yavaş ve bolca çiğnenerek yenmeli. Sindirime nane veya sarı papatya çayları yardımcı olabilir. Kurban etini sindirmek için maden suyu da içilebilir. Ancak fazla maden suyu tüketimi de ödem ve tansiyon yüksekliğine yol açar.