Bayramı ormanda nöbet tutarak geçiriyorlar

Muğla’nın Milas ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki İkizköy sınırları içerisindeki Akbelen ormanlarında 700 dönümlük alandaki asırlık çam ağaçlarının maden ocağı için kesilmeye başlanmasının ardından üç gün önce çadır tutarak ormanlık alan girişinde nöbete başlayan İkizköylülere CHP’li milletvekilleri ile sivil toplum örgütlerinin desteği büyük oldu.

ORMANIN FARKLI BÖLGELERİNDE NÖBET TUTUYORLAR

Bayramın birinci gününde köy ve ormanlık alanın girişine kurdukları çadırları terk etmeyen köylüler, ormanın çeşitli bölgelerine dağılarak farklı yerlerden gelebilecek kesim işçilerine engel olmak için 10 ayrı noktada nöbet tutmaya başladılar.

ÇEVRECİLERDEN VE CHP HEYETİNDEN KÖYLÜLERE DESTEK

İkizköylü kadınların başlattığı mücadeleye destek veren Ekoloji Birliği Kadın Meclisi üyeleri ile “Donkişot Osman” lakaplı ünlü çevreci ve aktivist Osman Akkuş da köylülere destek verdi.

CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Mahmut Tanal, İkizköy’e gelerek her türlü hukuk mücadelesinde destek olacağını söyledi. Tanal “Muğla’daki kömürün gerçek bedelini Muğlalılar zeytinlikleri, ormanları, sağlıkları ve yaşam alanlarıyla ödüyor. Ormanın yok edilmemesi için köylülerimizin yaşamlarını sürdürebilmeleri için her türlü desteği vereceğiz” dedi.

“ORMANLARIMIZI KURTARIRSAK ASIL BAYRAMI O ZAMAN YAPACAĞIZ”

İkizköy’de yaşayan evli ve üç çocuk annesi 52 yaşındaki Aytaç Yakar, “Aylardır verdiğimiz mücadelede nihayet Türkiye’ye sisimizi duyurmayı başardık. Birkaç gündür köyümüze ve ormanlarımıza yoğun destek var. Biz zaten mücadelemizi veriyoruz. Bayramda da buradan ayrılmadık. Ormanda ve ormanın çeşitli bölgelerinde kesimi engellemek için nöbete başladık, nefesimiz yettiğince doğa nöbetini sürdüreceğiz. Bu ormanlar sadece bizim değil; ülkemizin, dünyanın ormanları. Ciğerlerimizi söküp atarsak nasıl nefes alacağız, nasıl yaşayacağız? Sesimizi hükümetin de ve bakanların da duymasını istiyoruz. Ormanlarımızı kurtarırsak asıl bayramı o zaman yapacağız” dedi.

BİLİRKİŞİ AKBELEN ORMANI’NDA KEŞİF YAPACAK

İkizköy Çevre Platformu Sözcüsü Deniz Gümüşel ise yaptığı açıklamada, 30 Temmuz 2021 tarihinde saat 11.30’da bilirkişi heyetinin Akbelen Ormanı’nda keşif yapacağını belirterek, “Muğla 1. İdare Bölge Mahkemesi KARDOK Derneği’nin, OGM ve Tarım Orman Bakanlığına karşı açtığı, Akbelen Ormanı’nın YK Enerji’ye verdiği açık ocak maden işletme izninin iptali davasında keşif yapılacak. Buradan bir gün bile ayrılmayacağız, her bir ağacı tek tek koruyacağız. Ay sonunda açmış olduğumuz ÇED davasının ilk bilirkişi heyeti buraya gelerek gerçekleri görecek. Orman mahkeme sonucunu beklemeden asırlık ağaçları kesmeye başlamıştı, engel olduk. Bize destekte artıyor, destek arttıkça direncimizde artıyor” diye konuştu.

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