Bayramı ülkelerinde kutlayan Suriyelilerin dönüşü başladı

Temmuz-18 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir tarafından gelerek, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşü başladı. Sabah saatlerinden itibaren Suriyelilerin geçişlerine izin verilirken, Suriye’nin Babul Selam Sınır Kapısı’nda gelişleri başladı.

31 ARALIK’A KADAR DÖNÜŞ SÜRECEK

Babul Selam’ın ardından Öncüpınar Sınır Kapısı’nda Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, güvenlik önlemleri altında tahsis edilen otobüslerle Türkiye’ye giriş yapıyor. Suriyelilerin, gümrük görevlilerinin son kontrollerinden sonra Kilis üzerinden Türkiye’ye geçişlerine izin veriliyor. Suriyelilerin dönüşünün 31 Aralık 2021 tarihine kadar süreceği bildirildi. (İHA)

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