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Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’nde yoğunluk

Yazan:
Alaturka Online
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Corona virüsü önlemleri kapsamında, Ramazan Bayramı nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibarıyla sona erdi. Esnaf, yasağın kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali’ne akın etti.

FOTO: DHA

Halde ve girişindeki yollarda yoğunluk ve kalabalık oluştu. Polis ekipleri, trafik yoğunluğunu azaltmak için çeşitli noktalarda güvenlik önlemi aldı. Araçlarıyla hale giremeyen bazı esnaf ise yol kenarına park ettikleri araçlara sebze ve meyve taşıdı.

FOTO: DHA

Ayrıca, gece yarısı halde oluşan hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.

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