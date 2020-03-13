Bazı bankalardan saha personellerine corona izni

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Türkiye’deki korona virüsü teşhis edilen kişi sayısının 2’ye yükseldiğini açıklamıştı. Ülke genelinde virüsün yayılma ihtimaline karşılık önlemler artırılıyor. İlk ve orta öğretim ile üniversitelerde eğitime ara verildi. Vatandaşlar müşteri ile sürekli temas halinde olan banka personelleri için de tedbir aldı.

GİŞE PERSONELİ ÇALIŞACAK

Bazı bankalar satış talebi doğrultusunda bankalar da görev saha satış ekiplerine 1 Nisan’a kadar idari izin verdiler. Çoğunluğu kredi kartı, bireysel emeklilik ve kredi satışı yapan ekipler bugün itibariyle sahada çalışmayı bıraktı.

1 Nisan’a kadar banka personelleri saha çalışması yapmayacak. Bankalarda çalışan gişe memurları ise çalışmaya devam edecek.